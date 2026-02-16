La Fase Regular del Clausura 2026 avanza a buen ritmo y ya se transitaron las primeras fechas del último torneo de la temporada 2025-26. Más allá de ir por el título, otra lucha que también están atentos los equipos es la de los promedios, sobre todo para evitar las multas millonarias que tienen los tres últimos lugares.

Esta tabla, que antes de la suspensión de ascensos y descensos servía justamente para determinar quién bajaba de categoría, perdió sentido. Pero, sin embargo, con la implementación de estas penas, los conjuntos de la Liga MX también deben hacer buenas campañas. En las últimas semanas, diferentes reporten sostuvieron que esto se anulará pero de momento no hay nada oficial.

En cuanto a las sumas que deberán pagar los clubes, el equipo que finalice en la posición 16 deberá pagar un total de 33 millones de pesos mexicanos, mientras que el que culmine en la posición 17 deberá abonar 47 millones de pesos. Por último, quien ocupe el último lugar tendrá que pagar 80 millones de pesos.

77Posición Equipo Puntos Partidos Cociente 13 Juárez 102 91 1,1209 14 Atlas 100 91 1,0989 15 Querétaro 98 91 1,0769 16 Santos Laguna 76 91 0,8352 17 Puebla 70 91 0,7692 18 Mazatlán 17 23 0,7391

Actualmente, el equipo más complicado es Mazatlán, que hoy ocupa el último lugar de la tabla de cocientes al acumular apenas 17 puntos en 23 partidos. Cabe recordar que este equipo reinició su cuenta tras haber sido colista la temporada anterior. Eso sí, tiene mucho margen aun para poder salir de esa última posición, ya que faltan varias jornadas.

Por encima se sitúa Puebla con 70 unidades en 91 encuentros. Y con 76, quien sería el último en pagar una multa, aparece Santos Laguna. Los equipos que también deben cuidarse son Querétaro con 98 unidades, Atlas con 100 y Juárez con 102.

¿Cómo se calcula el cociente de los equipos de la Liga MX?

Para obtener el cociente de los equipos se suma la cantidad de puntos obtenidos en el transcurso de las últimas tres temporadas, y luego se dividen entre la cantidad de partidos disputados en ese período. El equipo que finalice en el último lugar de la tabla iniciará la siguiente temporada con un cociente de cero y dividirá por una temporada, tal como le pasó a los Cañoneros en la 2024-25.

