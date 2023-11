Iván Alonso volvió a estar en el foco de atención del futbol mexicano en los últimos días. Esto, tras ser vinculado como posible director deportivo del Cruz Azul. Sin embargo, también lo estuvo porque, en una entrevista, habló sobre las polémicas salidas que tuvo en Toluca y en Pachuca.

El ex delantero uruguayo fue muy cuestionado en México por diferentes tipos de cuestiones. Alonso se encargó de hablar de estos viejos asuntos y blanquear su situación.

En una entrevista con FOX Sports, al ser consultado por las críticas y cuestionamientos en el suelo mexicano, Iván Alonso declaró: “No hice absolutamente nada, ni le debo nada a nadie. En los últimos días, en medios deportivos y escritos, periodistas y ex colegas, hicieron referencia a una serie de situaciones en la cual se me falta al respeto, se me tacha de deshonesto y de falta de integridad“.

Luego, se explayó: “Yo he pensado ¿Qué es este tipo de acoso laboral que estoy sufriendo? Hay una campaña en mi contra y no tengo ningún problema en decirlo“.

El pedido de Iván Alonso a los aficionados

Siguiendo con la nota en FOX Sports, el uruguayo realizó un sentido pedido: “Si alguien cree que realmente yo hice algo, que esto se dirima donde se tenga que “dirimir y no en medios públicos“.

“Tengo una familia que me pregunta que está pasando, pero yo les digo que ya todo está bien, o ¿Acaso ya nunca voy a poder trabajar en México? Yo no voy a permitir por nada, ni nadie que a mi me tachen de deshonesto, de falta de integridad, ni mucho menos que se me falte al respeto, porque si hay algo que yo tengo, es que respeto a todos por igual“, cerró.

Iván Alonso, cerca del Cruz Azul

El presidente de Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez, quiere sumar a Iván Alonso como director deportivo de la Máquina Cementera. El uruguayo llegaría llegaría con su amigo y compatriota como parte de su equipo de trabajo