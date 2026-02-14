Este sábado se viene una edición más del Clásico Nacional donde el conjunto de Chivas recibirá al Club América en el Estadio Akron. Em esta ocasión las condiciones son totalmente diferentes para ambos equipos, porque cuando regularmente las Águilas tienen el favoritismo, en esta ocasión son los rojiblancos quienes se ven como ganadores.
En el caso de los locales, están como los líderes de la competencia con 15 puntos hasta el momento. El pasado fin de semana consiguieron vencer a Mazatlán, por lo que se mantuvieron en ese primer sitio. De esta manera, llegan con una gran confianza de estar en su casa y sobre todo, que los resultados se le están dando a Gabriel Milito.
Por su parte, la Águilas no están pasando por su mejor momento. De esta manera, sólo han sumado 8 puntos en el torneo, aunque se encuentran en zona de clasificación, este resultado los pone en una situación complicada. Sin embargo, vienen de vencer a Rayados en la pasada fecha, aunque podrían nocontar con Alejandro Zendejas hoy.
Posible alineación de Chivas
- Luis Ángel Malagón
- Kevin Álvarez
- Israel Reyes
- Sebastián Cáceres
- Cristian Borja
- Jonathan dos Santos
- Rodrigo Dourado
- Erick Sánchez
- Alexis Gutiérrez
- Brian Rodríguez
- Henry Martín
Posible alineación del América
- Raúl Rangel
- Daniel Aguirre
- Diego Campillo
- José Castillo
- Richard Ledezma
- Brian Gutiérrez
- Omar Govea
- Bryan González
- Roberto Alvarado
- Efraín Álvarez
- Armando González
En síntesis
- Chivas llega como líder del torneo con 15 puntos para enfrentar al Club América.
- El Club América se ubica en zona de clasificación con 8 unidades en el certamen.
- El Estadio Akron albergará el encuentro donde Chivas parte como favorito ante las Águilas.