Este sábado se viene una edición más del Clásico Nacional donde el conjunto de Chivas recibirá al Club América en el Estadio Akron. Em esta ocasión las condiciones son totalmente diferentes para ambos equipos, porque cuando regularmente las Águilas tienen el favoritismo, en esta ocasión son los rojiblancos quienes se ven como ganadores.

Publicidad

Publicidad

En el caso de los locales, están como los líderes de la competencia con 15 puntos hasta el momento. El pasado fin de semana consiguieron vencer a Mazatlán, por lo que se mantuvieron en ese primer sitio. De esta manera, llegan con una gran confianza de estar en su casa y sobre todo, que los resultados se le están dando a Gabriel Milito.

Por su parte, la Águilas no están pasando por su mejor momento. De esta manera, sólo han sumado 8 puntos en el torneo, aunque se encuentran en zona de clasificación, este resultado los pone en una situación complicada. Sin embargo, vienen de vencer a Rayados en la pasada fecha, aunque podrían nocontar con Alejandro Zendejas hoy.

Posible alineación de Chivas

Luis Ángel Malagón

Kevin Álvarez

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Cristian Borja

Jonathan dos Santos

Rodrigo Dourado

Erick Sánchez

Alexis Gutiérrez

Brian Rodríguez

Henry Martín

Publicidad

Publicidad

Posible alineación del América

Raúl Rangel

Daniel Aguirre

Diego Campillo

José Castillo

Richard Ledezma

Brian Gutiérrez

Omar Govea

Bryan González

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Armando González

ver también Por qué no juega Luis Romo en Chivas vs. América por el Clásico Nacional del Clausura 2026

En síntesis