Las Chivas de Guadalajara han tenido hasta el momento un comienzo de campeonato histórico en este Clausura 2026. Con puntaje perfecto tras ganar todos sus partidos, ahora tienen una gran prueba para ratificar lo hecho en este arranque. Este sábado, se medirán ante su eterno archirrival, el Club América, en busca de su sexto triunfo al hilo.

En lo que va de la fase regular del torneo, el ‘Rebaño’ ha vencido a Pachuca, Juárez, Querétaro, Atlético San Luis y Mazatlán, todos rivales a priori inferiores. Esto no le quita mérito al equipo, porque en la Liga MX cada partido es difícil. No obstante, ahora llega el momento de probar para que están en un nuevo Clásico Nacional, en el juego más importante del semestre.

A diferencia de la mayoría de los cruces entre Chivas y América de los últimos tiempos, en esta ocasión el cuadro rojiblanco arriba como favorito. Por el gran estado de forma de los dirigidos por Gabriel Milito y el bajo rendimiento de los de André Jardine, el Guadalajara es candidato. Pero son encuentros aparte, que se juegan con otra energía, otra predisposición y otras ganas.

Eso sí, el dueño de casa tendrá un grado de dificultad mayor en este próximo compromiso. Han sufrido la baja de Luis Romo, un titular indiscutido en el esquema del entrenador argentino. El mediocampista mexicano que se ha convertido en una pieza clave, ha quedado fuera de la convocatoria de las Chivas para el Clásico Nacional. Será una sensible ausencia ante el América.

La noticia representa un baldazo de agua fría para todo Chivas, ya que es el termómetro del equipo y un reloj en el mediocampo. El volante no estará disponible ya que ha sufrido una lesión muscular que lo marginará un par de semanas de la actividad. Luis Romo ya ha comenzado la recuperación y se entrena con un plan especial, pero no podrá jugar hoy ante las ‘Águilas’.

Con la baja de Luis Romo, la alineación titular de Chivas ante el América saldría al campo con los siguientes nombres: Raúl ‘Tala’ Rángel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González; Omar Govea, Brian Gutiérrez, Efraín Juárez; Roberto Alvarado y Armando González. A excepción del lesionado, serían los habituales futbolistas que vienen jugando en los últimos encuentros del Guadalajara.

