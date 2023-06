Después de una serie de desencuentros con el DT Nacho Ambriz, Leo Fernández ha decidido buscar nuevos horizontes fuera del Club Deportivo Toluca.

A pesar de la calidad futbolística, Fernández ha agotado la paciencia de la directiva y del cuerpo técnico. Esto ha llevado a su salida durante este periodo de fichajes.

Una relación fracturada

La relación entre Fernández y Ambriz se vio afectada debido a la actitud poco favorable del jugador frente a las decisiones tácticas del entrenador. Especialmente, su descontento se manifestó cuando fue relegado al banquillo de suplentes por una baja en su rendimiento.

Tras una lesión que lo mantuvo fuera de juego durante medio torneo, el mediocampista perdió minutos en los últimos cinco encuentros, sumando únicamente 137 en total.

Desplantes ridículos y falta de estabilidad

Según los informes de Marco Cancino, los desplantes de Leo Fernández en el Toluca han alcanzado niveles ridículos. En dos ocasiones, el jugador amenazó con abandonar el equipo. Primero, expresó su deseo de regresar a Uruguay para jugar en el Nacional, y en la última ocasión, mencionó la posibilidad de retirarse del fútbol profesional.

Cancino comenta: “En una ocasión, durante el torneo, al no jugar, les dijo: ‘me quiero ir a mi casa’, me quiero ir a Uruguay ya, me quiero ir a jugar al Nacional‘”. En otra ocasión, les dijo: ‘Saben qué, no puedo, me quiero retirar, no estoy hecho para esto, no funciono’“.

Es necesario destacar que en ambos casos, directivos y cuerpo técnico tuvieron que intervenir para persuadir a Fernández de que continuara en el equipo choricero.

Sin embargo, parece que estas situaciones finalmente han desgastado la paciencia de la directiva del Toluca, que ha optado por dejarlo salir en este mercado de fichajes.

Un nuevo rumbo en Brasil

A partir de ahora, el mediocampista charrúa continuará su carrera en el fútbol brasileño, más precisamente en el Fluminense. El equipo carioca ha sido el destino elegido por Fernández para buscar una nueva oportunidad y demostrar su valía en el campo.

La partida de Leo Fernández deja un hueco en el Toluca, y será interesante ver cómo el equipo se adapta y busca llenar la ausencia de este talentoso jugador. Sin duda, su calidad futbolística será extrañada en el conjunto escarlata, pero la directiva ha decidido dar un paso adelante y buscar nuevas opciones para fortalecer su plantilla.