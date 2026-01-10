Toluca y Rayados se enfrentan este sábado 10 de enero en el partido más atractivo del fin de semana. El Clausura 2026 comenzó este viernes con tres partidos y ahora el bicampeón de la Liga MX se tiene que presentar en el Gigante de Acero.

Sin embargo, el partido estará marcado por varias ausencias importantes que no estarán en el campo. Toluca tuvo poco descanso y poco tiempo para la pretemporada, es por eso que Antonio Mohamed se ve obligado a tomar decisiones.

Los futbolistas de Toluca que no viajaron a Monterrey

En este sentido, Alexis Vega, Paulinho, Marcel Ruiz, Jesús Gallardo y Franco Romero no jugarán frente a Rayados en el debut de este sábado en el Clausura 2026. Sebastián Córdova, uno de los flamantes fichajes de los Diablos Rojos, tampoco viajó a Monterrey.

El propio Antonio Mohamed había reconocido en la previa a la Liga MX que en las primeras jornadas ocurriría esto debido al poco descanso que tendrían la mayoría de sus futbolistas. Toluca fue campeón del Apertura 2025 el pasado 14 de diciembre, es decir que transcurrió menos de un mes.

Alexis Vega y Paulinho no viajaron a Monterrey (Getty Images)

Además de los seis mencionados, los otros que ya no estarán en el partido son Juan Pablo Domínguez, Ronaldo Beltrán y Héctor Herrera pero porque ya no forman parte del plantel escarlata.

Con tantas ausencias claves, Rayados parte como favorito en el juego de este sábado. Antonio Mohamed tendrá que apostar por una alineación inédita para este partido y algunos futbolistas intentarán aprovechar la oportunidad que les dé el técnico argentino.

