Toluca tiene nuevo portero. A horas de su estreno en el Clausura 2026 contra Rayados de Monterrey, el bicampeón de la Liga MX anunció en redes sociales el fichaje de un nuevo guardameta de 20 años y 195 centímetros de estatura.

Se trata de David Shrem, futbolista mexicano que llega como refuerzo para las fuerzas básicas de Toluca. Este joven portero categoría 2005 fichó procedente de Pachuca y fue presentado con la frase: “Juventud y gran talento bajo los tres postes”.

¿Llamado de atención para Hugo González y Luis García?

Si bien David Shrem llegó para reforzar la plantilla del equipo juvenil de Toluca, lo cierto es que ni Hugo González ni Luis García han convencido en el último tiempo y no sería de extrañar que Antonio Mohamed le dé una oportunidad si las cosas no cambian.

El Turco tiene entre ceja y ceja el tricampeonato y necesita que todos los integrantes de la plantilla estén en su mejor nivel para igualar la hazaña que consiguió el Club América antes de que el propio Toluca le ponga fin a la hegemonía de las Águilas.

Refuerzos confirmados de Toluca para el Clausura 2026

Sebastián Córdova

Pável Pérez

Jorge Díaz Price

