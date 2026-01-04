Marcelo Flores no ha cumplido las expectativas hasta el momento desde su llegada a Tigres. El extremo tuvo un 2025 complicado con los Felinos, especialmente en el segundo semestre, en el que solo jugó cinco partidos y no sumó minutos en la Liguilla.

Publicidad

Publicidad

Debido a la poca consideración de Guido Pizarro con Marcelo Flores es que se especuló con una posible salida del mexicano de Tigres. Sin embargo, el extremo de 22 años tendría decidido continuar con el club felino en busca de una revancha.

La información la dio ‘El Francotirador’, columnista del Diario Récord, quien aseguró que una fuente suya en San Nicolás le confirmó que Marcelo Flores seguirá en Tigres. De esta manera, se desvanece la posibilidad de que el extremo llegue a CU.

Marcelo Flores solo jugó 5 partidos en el Apertura 2025 (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Pumas se habría contactado primero con Sebastián Córdova, quien era jugador libre tras finalizar su contrato con Tigres, pero Toluca le ganó la pulseada y se quedó con el futbolista. Es por eso que en CU se habrían interesado en Marcelo Flores, pero la decisión del extremo los dejó sin posibilidad de ficharlo.

El contrato de Marcelo Flores en Tigres

El nacido en Georgetown, Canadá, tiene contrato con Tigres hasta junio de 2027 según Transfermarkt, por lo que Marcelo Flores comienza un año clave con la intención de ganarse la confianza de Guido Pizarro ya que el entrenador lo ha utilizado poco.

ver también Tigres se adelanta a Rayados y América por un delantero valuado en 18 millones

Marcelo Flores podría tener una ventaja en este inicio del Clausura 2026. Tigres comenzó la pretemporada hace muy poco e incluso jugadores como Ángel Correa y Diego Lainez aún no se incorporaron por el desgaste del semestre pasado. Así que el extremo podría tener más oportunidades en este arranque y deberá aprovecharlas.

Publicidad

Publicidad

En síntesis