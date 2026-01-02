Tigres UANL cerró el 2025 con un sabor amargo al no lograr el gran objetivo de volver a consagrarse campeón del futbol mexicano. Aun así, el balance general de la temporada fue positivo y de cara a este 2026 el equipo aparece nuevamente como uno de los principales candidatos a pelear por el título.

El conjunto dirigido por Guido Pizarro todavía no comenzó a moverse con fuerza en el mercado de fichajes, pero puertas adentro hay una prioridad clara: reforzar el ataque. La necesidad de un nuevo delantero responde, en gran parte, a que André-Pierre Gignac atraviesa la recta final de su carrera y el club busca empezar a planificar el recambio en esa posición clave.

Según informó el periodista Jesús Barrón, la directiva felina habría puesto la mira en Miguel Merentiel, atacante uruguayo que atraviesa un gran presente y se ha convertido en una de las figuras de Boca Juniors dentro del futbol argentino. Su rendimiento constante lo posicionó como una opción atractiva para Tigres de cara al próximo torneo.

El nombre de Merentiel no es nuevo en la órbita de la Liga MX, ya que semanas atrás fue vinculado tanto con Rayados de Monterrey como con el América. Sin embargo, ninguno de los dos clubes avanzó de manera concreta por el futbolista del Xeneize, lo que abrió una posible ventana para que Tigres tome la delantera.

Miguel Merentiel en Boca Juniors (Getty Images)

El elevado valor de Merentiel

En cuanto a su valor, el delantero cuenta con una cláusula de salida elevada, fijada en 18 millones de dólares, una cifra que aparece como complicada para las arcas del club regiomontano. Por ese motivo, si Tigres decide ir a fondo por Merentiel, deberá sentarse a negociar directamente con Boca Juniors para intentar cerrar la operación por un monto menor.

¿Hasta cuándo tiene contrato Miguel Merentiel con Boca?

Su contrato es otra de las trabas para negociar. Merentiel tiene vínculo con Boca hasta fines del 2027, por lo tanto tendrán que ponerse de acuerdo entre clubes para que el delantero pueda llegar al futbol mexicano y reforzar Tigres en el próximo torneo.

En síntesis