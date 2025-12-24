Mientras Antonio Mohamed ganó 5 títulos, los que consiguió Tuca Ferretti en la Liga MX

Antonio Mohamed demostró una vez más por qué es considerado uno de los mejores entrenadores en la historia del futbol mexicano. El Turco, que llegó a Toluca con un proyecto serio, se quedó con el bicampeonato tras conseguir el Apertura 2025, consolidando un año espectacular para el club.

Publicidad

Publicidad

Antonio Mohamed bicampeón con Toluca (Getty Images)

Anteriormente, el entrenador argentino había ganado el Clausura 2025 y luego se quedó con el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, completando un ciclo exitoso que reafirma su capacidad como estratega de primer nivel en México.

Gracias a estos logros, Antonio Mohamed entró en la lista de los entrenadores que más títulos han conseguido en la Liga MX, sumando un total de 5 trofeos y ubicándose en el cuarto lugar entre los más ganadores de la historia.

Publicidad

Publicidad

Uno de los máximos referentes de esta lista es el histórico entrenador brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti, quien junto a Ignacio Trelles domina la cima con 7 títulos cada uno, dejando claro el legado de ambos en el futbol mexicano por encima del resto.

Los más ganadores de la Liga MX

Ignacio Trelles: 7 títulos

7 títulos Ricardo Ferretti: 7 títulos

7 títulos Raúl Cárdenas: 6 títulos

6 títulos Antonio Mohamed: 5 títulos

5 títulos Javier De La Torre: 5 títulos

5 títulos Manuel Lapuente: 5 títulos

5 títulos Víctor Manuel Vucetich: 5 títulos

5 títulos Enrique Meza: 4 títulos

ver también Tigres quiere a Carlos Rotondi pero la cifra millonaria que pide Cruz Azul es un problema

Los títulos de Antonio Mohamed en la Liga MX

Torneo Apertura 2012 (Xolos de Tijuana)

(Xolos de Tijuana) Torneo Apertura 2014 (América)

(América) Torneo Apertura 2019 (Rayados)

(Rayados) Clausura 2025 (Toluca)

(Toluca) Apertura 2025 (Toluca)

Publicidad

Publicidad

En síntesis