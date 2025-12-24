Es tendencia:
Mientras Antonio Mohamed ganó 5 títulos, los que consiguió Tuca Ferretti en la Liga MX

El Turco entró en la lista de los entrenadores que más títulos ganaron a lo largo de la historia del futbol mexicano tras el bicampeonato con Toluca.

Por Ramiro Canessa

Antonio Mohamed vs. Ricardo Ferretti: títulos de Liga MX.
Antonio Mohamed vs. Ricardo Ferretti: títulos de Liga MX.

Antonio Mohamed demostró una vez más por qué es considerado uno de los mejores entrenadores en la historia del futbol mexicano. El Turco, que llegó a Toluca con un proyecto serio, se quedó con el bicampeonato tras conseguir el Apertura 2025, consolidando un año espectacular para el club.

Antonio Mohamed bicampeón con Toluca (Getty Images)

Anteriormente, el entrenador argentino había ganado el Clausura 2025 y luego se quedó con el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, completando un ciclo exitoso que reafirma su capacidad como estratega de primer nivel en México.

Gracias a estos logros, Antonio Mohamed entró en la lista de los entrenadores que más títulos han conseguido en la Liga MX, sumando un total de 5 trofeos y ubicándose en el cuarto lugar entre los más ganadores de la historia.

Uno de los máximos referentes de esta lista es el histórico entrenador brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti, quien junto a Ignacio Trelles domina la cima con 7 títulos cada uno, dejando claro el legado de ambos en el futbol mexicano por encima del resto.

Los más ganadores de la Liga MX

  • Ignacio Trelles: 7 títulos
  • Ricardo Ferretti: 7 títulos
  • Raúl Cárdenas: 6 títulos
  • Antonio Mohamed: 5 títulos
  • Javier De La Torre: 5 títulos
  • Manuel Lapuente: 5 títulos
  • Víctor Manuel Vucetich: 5 títulos
  • Enrique Meza: 4 títulos
Los títulos de Antonio Mohamed en la Liga MX

  • Torneo Apertura 2012 (Xolos de Tijuana)
  • Torneo Apertura 2014 (América)
  • Torneo Apertura 2019 (Rayados)
  • Clausura 2025 (Toluca)
  • Apertura 2025 (Toluca)
En síntesis

  • Antonio Mohamed consiguió el bicampeonato con Toluca tras ganar el Apertura 2025 y Clausura 2025.
  • Con 5 títulos de liga, Mohamed se ubica cuarto en la historia del futbol mexicano.
  • Ricardo Ferretti e Ignacio Trelles lideran la lista histórica con 7 títulos ganados cada uno.
Ramiro Canessa
