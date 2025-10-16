La Selección Mexicana todavía no ha encontrado su mejor versión y quedó demostrado en los últimos partidos amistosos. Hay mucha preocupación porque falta cada vez menos para el comienzo del Mundial 2026 en la cual será una de las anfitrionas.

Javier Aguirre sigue probando futbolistas y está claro que todavía no tiene una lista definida, aunque si hay algunos nombres que se han ganado su lugar por lo que fueron demostrando a lo largo del año tanto en sus clubes como en la selección.

Sin embargo, uno de los puestos que más preocupa tanto a la afición como también al entrenador es el arco. Ninguno de los futbolistas que jugaron demostraron estar a la altura y la posibilidad de que Memo Ochoa vuelva a ser titular vuelve a abrirse.

El histórico arquero mexicano todavía no tiene asegurado su lugar en la lista, pero todos los caminos apuntan a que se convertirá en el jugador mexicano con más mundiales en la historia (6).

Mientras tanto, el que apuntó contra Ochoa y no se guardó nada con sus picantes declaraciones fue el exentrenador, Tuca Ferretti. Fiel a su estilo, encendió la polémica con lo que dijo en las últimas horas sobre el portero mexicano que sueña con ser convocado.

Ferretti apuntó contra Memo Ochoa

En ESPN, el Tuca dejó en claro que el nivel que Rangel y Malagón ha dejado mucho que desear, lo que le deja otra posibilidad a Ochoa. Pero en medio de sus declaraciones le faltó el respeto: “Ni Malagón ni Tala han demostrado que valen… están dejando la puerta abierta al muerto“.

