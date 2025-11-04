Es tendencia:
logotipo del encabezado
Pumas UNAM

Tuca Ferretti criticó a Efraín Juárez por desafiar a la afición de Pumas: “Fue innecesario”

Ricardo Ferretti, quien conoce a Efraín Juárez desde hace mucho tiempo, apuntó contra el técnico de Pumas por su accionar.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Ricardo Ferretti criticó a Efraín Juárez
© Getty ImagesRicardo Ferretti criticó a Efraín Juárez

Muchas emociones se vivieron el domingo pasado en lo que fue la victoria de Pumas UNAM por 4-1 ante Xolos por la Liga MX. Los Felinos se encuentran en una situación límite y tenían que ganar, que es lo que hicieron para darse una vida más en busca de la clasificación al Play-In.

Publicidad

Sin embargo, por la crisis que atraviesa Pumas, ni siquiera existió una felicidad plena tras la victoria. La Rebel y los aficionados que acudieron a CU mostraron su descontento en la previa, durante y luego del partido. Por esta razón, Efraín Juárez los desafió después del triunfo ante Xolos y Tuca Ferretti habló de ello.

Los futbolistas se acercaron para el ‘Goya’ después de cada partido, pero la Rebel los ignoró y eso provocó una reacción de Efraín Juárez, quien se cruzó de brazos y desafió a la afición. Esta acción del entrenador generó polémica y Ricardo Ferretti criticó al técnico.

Fue innecesario. Si tienen que disfrutar algo que disfruten los jugadores y tú te enfilas al vestidor. Si perdiste sigues escuchando todo lo que te dicen y, si ganaste, sigues escuchando porque no es para ti“, expresó Tuca Ferretti sobre lo sucedido en CU con Efraín Juárez y la afición.

Publicidad
Tweet placeholder

Recordemos que el entrenador fue campeón con Pumas en el Clausura 2009 y que tuvo a Efraín Juárez como futbolista durante varios años, por lo que se conocen desde hace mucho tiempo. Sin embargo, esto no impidió que Tuca Ferretti lo critique por lo que hizo el domingo pasado.

¿Qué necesita Pumas para clasificar al Play-In?

Pablo Barrera apoyó a Efraín Juárez de las críticas recibidas en Pumas: “Él tiene las raíces…”

ver también

Pablo Barrera apoyó a Efraín Juárez de las críticas recibidas en Pumas: “Él tiene las raíces…”

Pumas depende de sí mismo para asegurar su lugar en el Play-In. Si los Felinos le ganan a Cruz Azul el próximo sábado, se quedarán con el 10mo lugar de la tabla. Sin embargo, si el equipo de Efraín Juárez empata o pierde con La Máquina, dependerá del resultado de otros partidos para saber si clasifica.

Publicidad

En síntesis

  • Pumas ganó 4-1 contra Xolos por la Liga MX el domingo pasado.
  • Ricardo Ferretti (Tuca) criticó a Efraín Juárez por desafiar a la afición de Pumas en CU.
  • Pumas buscará la clasificación al Play-In el próximo sábado frente a Cruz Azul.
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Una leyenda de Pumas defendió a Efraín Juárez por las críticas
Pumas de la UNAM

Una leyenda de Pumas defendió a Efraín Juárez por las críticas

Mientras Gignac gana 5 millones, el salario que deberá pagar Tigres a James
Club Tigres

Mientras Gignac gana 5 millones, el salario que deberá pagar Tigres a James

Gilberto Mora podría ser convocado en México a pesar de su lesión
Selección Mexicana

Gilberto Mora podría ser convocado en México a pesar de su lesión

El segundo gol de Luis Díaz al PSG
Champions League

El segundo gol de Luis Díaz al PSG

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo