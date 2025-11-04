Muchas emociones se vivieron el domingo pasado en lo que fue la victoria de Pumas UNAM por 4-1 ante Xolos por la Liga MX. Los Felinos se encuentran en una situación límite y tenían que ganar, que es lo que hicieron para darse una vida más en busca de la clasificación al Play-In.

Sin embargo, por la crisis que atraviesa Pumas, ni siquiera existió una felicidad plena tras la victoria. La Rebel y los aficionados que acudieron a CU mostraron su descontento en la previa, durante y luego del partido. Por esta razón, Efraín Juárez los desafió después del triunfo ante Xolos y Tuca Ferretti habló de ello.

Los futbolistas se acercaron para el ‘Goya’ después de cada partido, pero la Rebel los ignoró y eso provocó una reacción de Efraín Juárez, quien se cruzó de brazos y desafió a la afición. Esta acción del entrenador generó polémica y Ricardo Ferretti criticó al técnico.

“Fue innecesario. Si tienen que disfrutar algo que disfruten los jugadores y tú te enfilas al vestidor. Si perdiste sigues escuchando todo lo que te dicen y, si ganaste, sigues escuchando porque no es para ti“, expresó Tuca Ferretti sobre lo sucedido en CU con Efraín Juárez y la afición.

Recordemos que el entrenador fue campeón con Pumas en el Clausura 2009 y que tuvo a Efraín Juárez como futbolista durante varios años, por lo que se conocen desde hace mucho tiempo. Sin embargo, esto no impidió que Tuca Ferretti lo critique por lo que hizo el domingo pasado.

¿Qué necesita Pumas para clasificar al Play-In?

Pumas depende de sí mismo para asegurar su lugar en el Play-In. Si los Felinos le ganan a Cruz Azul el próximo sábado, se quedarán con el 10mo lugar de la tabla. Sin embargo, si el equipo de Efraín Juárez empata o pierde con La Máquina, dependerá del resultado de otros partidos para saber si clasifica.

