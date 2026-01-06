Tras cerrar un 2025 mucho más sólido de lo que inició, Chivas ya comienza a planear la próxima temporada con la ilusión de volver a pelear por títulos. El equipo dirigido por Gabriel Milito quiere conquistar la estrella número 13 y romper la sequía de años sin campeonatos, por lo que un buen mercado de pases se vuelve fundamental.

Mientras continúan buscando refuerzos, también se enfocan en definir a los jugadores que no seguirán en el club. En las últimas horas se confirmaron dos salidas que permitirán liberar espacio en la plantilla y darles continuidad a quienes sí permanecerán.

Según información de César Luis Merlo, recopilada por Jon Barbon, Chivas llegó a un principio de acuerdo con Fortaleza CEIF de Colombia por el delantero mexicano Teun Wilke. El atacante llegará a préstamo por una temporada, con opción de compra.

Wilke había sido vinculado con Pumas UNAM, pero finalmente continuará su carrera en el futbol colombiano, buscando minutos y rodaje que difícilmente tendría en el Rebaño Sagrado durante el Clausura 2026 por la competencia que tenía.

Otra baja que tendrá Chivas

Según César Luis Merlo en Súper Deportivo, Francisco Méndez también dejará Chivas y se sumará a Necaxa. Será a préstamo por una temporada y con opción de compra. La operación ya está prácticamente cerrada y solo restan detalles administrativos para oficializarla.

Los refuerzos que cerró Chivas

Chivas no solo tuvo bajas en este mercado de pases ya que fichó a tres futbolistas para el próximo torneo que le aportarán un plus a la plantilla. Hasta el momento llegaron Brian Gutiérrez desde la MLS, Ángel Sepúlveda de Cruz Azul y Ricardo Marín.

En síntesis