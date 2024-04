El emblema de los 'Diablos Rojos' expresó su satisfacción por el momento de Toluca pero no se conforma.

En la antesala de otro compromiso clave para Toluca, quien se refirió a este excelente presente escarlata ha sido un histórico del club, José Saturnino Cardozo, que dejó unas declaraciones muy interesantes en torno al equipo de Renato Paiva.

“Estoy feliz por el presente de Toluca, la verdad que anda muy bien; bien como equipo, los veo solidarios, veo un grupo unido, que es muy importante en el fútbol”, afirmó el ‘Diablo Mayor’ en una entrevista con los medios de comunicación, en plena disputa por los primeros puestos del Clausura 2024.

Por otra parte, si bien manifiesta alegría por la actualidad de su amado Toluca, le elevó la vara a los futbolistas y pidió que no se conformen con lo logrado: “Toluca tiene un gran plantel, ha sacado puntos muy importantes afuera, de local juega muy bien; Hoy están en el tercer puesto, pero estoy convencido que se puede estar más arriba si los jugadores se lo proponen“.

‘Pepe’ sacó a relucir las vitrinas de la institución y recordó que estamos hablando del tercer club más ganador de México. “Cuando un plantel está unido, convencido y quiere conseguir cosas importantes, lo puede lograr; con la historia que tiene Toluca no te permite estar menos de lo que están en este momento, por lo que significa Toluca“, agregó la leyenda escarlata.

El Diablo Mayor reveló en la nota, además, un reclamo habitual de los aficionados hacia él en este buen transitar del equipo. “Fui a verlo ya dos partidos, los dos partidos que fui… Cada vez que voy a ver a Toluca ganan; la gente siempre me pide para ir porque siempre ganan“, contó entre risas el exfutbolista y hombre récord del Deportivo Toluca.

Una consulta que no podía faltar es la del golpe sufrido en Concachampions, y Cardozo no se guardó nada al respecto. “Toluca tocó fondo después de ese partido, cuando uno menosprecia al rival… es fútbol, si perdonas, o si no respetas al rival… creo que a Toluca le faltó humildad, pero lo asimilaron bastante bien, desde los directivos al cuerpo técnico y los jugadores”, sentenció ‘Pepe’, que confía en que a futuro les servirá de aprendizaje.

Por último, el ídolo de los Diablos Rojos le dedicó unas palabras a un ‘mimado’ de él: Alexis Vega. “Lo de Alexis que regresó… es un líder muy importante, me pone muy contento que se haya recuperado al 100% de la rodilla; estuve con él hace 15 días y lo veo motivado, con ganas de poder darle lo mejor al club y a la Selección Mexicana”, concluyó el histórico emblema escarlata.