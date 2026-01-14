¿Por qué no juega Gilberto Mora en Xolos de Tijuana vs. Querétaro por la Jornada 2 del Clausura 2026?

Es día de Liga MX. Este miércoles 14 de enero se disputa la Jornada 2 del Clausura 2026 y uno de los grandes animadores será Xolos de Tijuana, quienes se enfrentarán a Querétaro en condición de visitante, con la difícil misión de conseguir una victoria sin su principal figura, ya que Gilberto Mora no estará disponible.

El juvenil fue parte del estreno del equipo el sábado ante América, pero fue descartado para una nueva presentación de Xolos. Aunque se lo esperó hasta último momento, se decidió que lo mejor era resguardarlo y dejarlo fuera de la convocatoria que será parte del encuentro ante Gallos Blancos.

La razón por la que Gilberto Mora no juega en Xolos vs. Querétaro

La ausencia de Mora ante Querétaro está directamente relacionada a una lesión inesperada que aún no fue revelada con exactitud. En ese sentido, la joya de 17 años esperará las recomendaciones e indicaciones médicas para regresar al campo de juego cuanto antes y en el mejor estado posible.

A su vez, quienes aún siguen sin estar disponibles para Sebastián Abreu son Fran Boya y Domingo Blanco. Los centrocampistas siguen cursando sus respectivos procesos de recuperaciones y aún aguardan por el estreno oficial en un nuevo año de competencia. Aún así, Xolos espera hacer un papel interesante y salir de la igualdad sin goles que viene de protagonizar ante América.

