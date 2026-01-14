Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

¿Por qué no juega Gilberto Mora en Xolos de Tijuana vs. Querétaro por la Jornada 2 del Clausura 2026?

La joya del equipo se perderá una nueva presentación de su equipo. Entérate del motivo.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Gilberto Mora se perderá el encuentro de Xolos ante Querétaro.
© Getty ImagesGilberto Mora se perderá el encuentro de Xolos ante Querétaro.

Es día de Liga MX. Este miércoles 14 de enero se disputa la Jornada 2 del Clausura 2026 y uno de los grandes animadores será Xolos de Tijuana, quienes se enfrentarán a Querétaro en condición de visitante, con la difícil misión de conseguir una victoria sin su principal figura, ya que Gilberto Mora no estará disponible.

Publicidad

El juvenil fue parte del estreno del equipo el sábado ante América, pero fue descartado para una nueva presentación de Xolos. Aunque se lo esperó hasta último momento, se decidió que lo mejor era resguardarlo y dejarlo fuera de la convocatoria que será parte del encuentro ante Gallos Blancos.

La razón por la que Gilberto Mora no juega en Xolos vs. Querétaro

La ausencia de Mora ante Querétaro está directamente relacionada a una lesión inesperada que aún no fue revelada con exactitud. En ese sentido, la joya de 17 años esperará las recomendaciones e indicaciones médicas para regresar al campo de juego cuanto antes y en el mejor estado posible.

A su vez, quienes aún siguen sin estar disponibles para Sebastián Abreu son Fran Boya y Domingo Blanco. Los centrocampistas siguen cursando sus respectivos procesos de recuperaciones y aún aguardan por el estreno oficial en un nuevo año de competencia. Aún así, Xolos espera hacer un papel interesante y salir de la igualdad sin goles que viene de protagonizar ante América.

Publicidad

En síntesis

  • 14 de enero: Xolos visita a Querétaro por la Jornada 2 del Clausura 2026.
  • Gilberto Mora quedó fuera de la convocatoria por una lesión inesperada no revelada.
  • Sebastián Abreu tampoco contará con Fran Boya ni Domingo Blanco por recuperación.
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
"Como dice mi padre, romperme el...": Las palabras de Diego Abreu antes de llegar a Xolos
Liga MX

"Como dice mi padre, romperme el...": Las palabras de Diego Abreu antes de llegar a Xolos

Fichaje estrella ha sido criticado por la afición del Club América
América

Fichaje estrella ha sido criticado por la afición del Club América

Iván Tona le hace pagar al Club América su no fichaje en el Clausura 2026
América

Iván Tona le hace pagar al Club América su no fichaje en el Clausura 2026

LeBron y una jugada a lo Curry en la victoria de Lakers vs. Hawks
NBA

LeBron y una jugada a lo Curry en la victoria de Lakers vs. Hawks

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo