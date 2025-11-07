Por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, Xolos y Atlas se miden este viernes 7 de noviembre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana. Con realidades distintas, los dos equipos van en búsqueda de ganar para intentar acercarse a sus objetivos.

Publicidad

Publicidad

El equipo a cargo de Sebastián Abreu viene de cosechar una dura goleada en condición de visitante tras ser derrotado por Pumas UNAM con un marcador de 4-1. Con 21 unidades, marcha 9° en la tabla y puede alcanzar el 7° lugar que lo dejaría bien parado para el Play-In.

Del lado del equipo dirigido por Diego Cocca, arriban luego de obtener un valioso punto en condición de local ante Toluca. Con 17 puntos, es 12° en el torneo y aún está afuera de los playoffs. Está obligado a ganar y esperar resultados si quiere seguir en competencia.

La posible alineación de Xolos vs. Atlas

Antonio Rodríguez

Rafael Fernández

Jackson Porozo

Jesús Gómez

Jesús Vega

Domingo Blanco

Kevin Escamilla

Iván Tona

Adonis Preciado

Shamar Nicholson

Kevin Castañeda.

DT: Sebastián Abreu

Publicidad

Publicidad

La posible alineación de Atlas vs. Xolos

Camilo Vargas

Gaddi Aguirre

Paulo Ramírez

Adrián Mora

Gustavo Ferrareis

Mateo García

Matheus Dória

Sergio Hernández

Diego González

Víctor Ríos

Uros Djurdjevic

DT: Diego Cocca