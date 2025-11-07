Es tendencia:
Las probables alineaciones de Xolos vs. Atlas por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX

La Jauría y los Zorros se enfrentan en el cierre de la Fase Regular de la competencia nacional de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Xolos y Atlas se miden por una nueva jornada del torneo de Primera División de México
Por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MXXolos Atlas se miden este viernes 7 de noviembre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana. Con realidades distintas, los dos equipos van en búsqueda de ganar para intentar acercarse a sus objetivos.

El equipo a cargo de Sebastián Abreu viene de cosechar una dura goleada en condición de visitante tras ser derrotado por Pumas UNAM con un marcador de 4-1. Con 21 unidades, marcha 9° en la tabla y puede alcanzar el 7° lugar que lo dejaría bien parado para el Play-In.

Del lado del equipo dirigido por Diego Cocca, arriban luego de obtener un valioso punto en condición de local ante Toluca. Con 17 puntos, es 12° en el torneo y aún está afuera de los playoffs. Está obligado a ganar y esperar resultados si quiere seguir en competencia.

La posible alineación de Xolos vs. Atlas

  • Antonio Rodríguez
  • Rafael Fernández
  • Jackson Porozo
  • Jesús Gómez
  • Jesús Vega
  • Domingo Blanco
  • Kevin Escamilla
  • Iván Tona
  • Adonis Preciado
  • Shamar Nicholson
  • Kevin Castañeda.
  • DT: Sebastián Abreu
La posible alineación de Atlas vs. Xolos

  • Camilo Vargas
  • Gaddi Aguirre
  • Paulo Ramírez
  • Adrián Mora
  • Gustavo Ferrareis
  • Mateo García
  • Matheus Dória
  • Sergio Hernández
  • Diego González
  • Víctor Ríos
  • Uros Djurdjevic
  • DT: Diego Cocca
¿Cuántos equipos pelean por el último boleto al Play-In?

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
