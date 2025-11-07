Por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, Xolos y Atlas se miden este viernes 7 de noviembre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana. Con realidades distintas, los dos equipos van en búsqueda de ganar para intentar acercarse a sus objetivos.
El equipo a cargo de Sebastián Abreu viene de cosechar una dura goleada en condición de visitante tras ser derrotado por Pumas UNAM con un marcador de 4-1. Con 21 unidades, marcha 9° en la tabla y puede alcanzar el 7° lugar que lo dejaría bien parado para el Play-In.
Del lado del equipo dirigido por Diego Cocca, arriban luego de obtener un valioso punto en condición de local ante Toluca. Con 17 puntos, es 12° en el torneo y aún está afuera de los playoffs. Está obligado a ganar y esperar resultados si quiere seguir en competencia.
La posible alineación de Xolos vs. Atlas
- Antonio Rodríguez
- Rafael Fernández
- Jackson Porozo
- Jesús Gómez
- Jesús Vega
- Domingo Blanco
- Kevin Escamilla
- Iván Tona
- Adonis Preciado
- Shamar Nicholson
- Kevin Castañeda.
- DT: Sebastián Abreu
La posible alineación de Atlas vs. Xolos
- Camilo Vargas
- Gaddi Aguirre
- Paulo Ramírez
- Adrián Mora
- Gustavo Ferrareis
- Mateo García
- Matheus Dória
- Sergio Hernández
- Diego González
- Víctor Ríos
- Uros Djurdjevic
- DT: Diego Cocca
