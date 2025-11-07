Es tendencia:
Apertura 2025

¿Por qué no juegan Gilberto Mora y Frank Boya en Xolos vs. Atlas por la Jornada 17 del Apertura 2025?

El atacante mexicano y el mediocentro camerunés no serán parte del compromiso de la Jauría ante los Zorros por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MXXolos Atlas se miden este viernes 7 de noviembre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana. Será un duelo clave por la clasificación de ambos al Play-In.

Para este encuentro, el director técnico Sebastián Abreu no contará con dos jugadores que suelen ser titulares. El volante Frank Boya y el atacante Gilberto Mora no estarán presentes en el partido y ni siquiera integrarán el banquillo. La razón es que los dos presentan una lesión: el camerunés sufrió una ruptura parcial de los ligamentos cruzados, mientras que el mexicano aún se recupera de una fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda.

¿Quiénes serán los reemplazos de Gilberto Mora y Frank Boya en Pachuca vs. Chivas?   

Con esta noticia, el volante Jesús Gómez y el atacante Ramiro Árciga se sumarán al conjunto inicial e intentarán demostrarle al técnico que pueden ser una opción. De esa manera, es su chance para sumar minutos y consideración de cara a lo que viene.   

¿Cuál será la alineación de Pachuca vs. Chivas sin Gilberto Mora y Frank Boya?   

Sin Gilberto Mora y Frank Boya el conjunto rojinegro formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Zorros: Rodríguez; Fernández, Bilbao, Porozo, Vega; Castañeda, Gómez, Tona; Árciga, Daoudi y Blanco.

¡Monto revelado! El impresionante precio que Xolos fijó por una posible venta de Gilberto Mora

¡Monto revelado! El impresionante precio que Xolos fijó por una posible venta de Gilberto Mora

En síntesis  

  • El partido Xolos vs. Atlas por la Jornada 16 del Apertura 2025 se juega el viernes 7 de noviembre.
  • El volante Frank Boya y el atacante Gilberto Mora no jugarán por lesión en el partido de la Liga MX.
  • Frank Boya sufrió una ruptura parcial de ligamentos cruzados y Gilberto Mora una fractura de metacarpiano.
Agustín Zabaleta
