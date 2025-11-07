En el marco de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, Xolos y Atlas se miden este viernes 7 de noviembre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana. Será un duelo clave por la clasificación de ambos al Play-In.

Para este encuentro, el director técnico Sebastián Abreu no contará con dos jugadores que suelen ser titulares. El volante Frank Boya y el atacante Gilberto Mora no estarán presentes en el partido y ni siquiera integrarán el banquillo. La razón es que los dos presentan una lesión: el camerunés sufrió una ruptura parcial de los ligamentos cruzados, mientras que el mexicano aún se recupera de una fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda.

¿Quiénes serán los reemplazos de Gilberto Mora y Frank Boya en Pachuca vs. Chivas?

Con esta noticia, el volante Jesús Gómez y el atacante Ramiro Árciga se sumarán al conjunto inicial e intentarán demostrarle al técnico que pueden ser una opción. De esa manera, es su chance para sumar minutos y consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Pachuca vs. Chivas sin Gilberto Mora y Frank Boya?

Sin Gilberto Mora y Frank Boya el conjunto rojinegro formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Zorros: Rodríguez; Fernández, Bilbao, Porozo, Vega; Castañeda, Gómez, Tona; Árciga, Daoudi y Blanco.

