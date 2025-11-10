Es tendencia:
La IA predijo el resultado del Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX

La Inteligencia Artificial predijo la primera instancia de los playoffs del torneo de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

La Fase Regular del Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin y ya se conocen a los 10 equipos que se clasificaron para los playoffs del torneo. Por un lado, seis equipos ingresarán directamente a los Cuartos de Final de la Liguilla. Por el otro, cuatro conjuntos jugará el Play-In por los otros dos boletos.

En ese sentido, el reglamento del torneo establece que primero se enfrentarán a partido único en el estadio del mejor posicionado, el 7° vs. 8° y el 9° vs. 10. En este caso, Xolos se medirá ante Juárez y Pachuca ante Pumas UNAM. La Inteligencia Artificial predijo cuáles serán los equipos que avancen. Estos partidos serán entre el 19 y 23 de noviembre.

Sobre el partido entre la Jauría y los Bravos, estableció un marcador 2-0 para el dueño de casa: “Xolos se impone en casa con su césped sintético y su ritmo intenso. Juárez sufre fuera de casa, especialmente en este tipo de superficie. El equipo de Tijuana se muestra superior en los duelos individuales y cierra el juego sin sobresaltos“.

Del partido entre Tuzos y Universitarios, ChatGPT marcó un triunfo también para el local: “Pachuca, con sus jóvenes formados en casa, impone velocidad y control. Pumas depende demasiado de Ruvalcaba, y su defensa vuelve a quedar expuesta ante las transiciones tuzas“.

Por el duelo entre Juárez y Pachuca, donde los primeros serían locales pero marcaría una victoria por 2-1 de los de Hidalgo: “La localía le da más vida a Juárez, pero Pachuca demuestra mayor jerarquía colectiva y resistencia física, confirmando su pase en los minutos finales“.

¿Cómo quedarían los Cuartos de Final del Apertura 2025 según la IA?

  • Toluca (1°) vs. Pachuca (9°)
  • Tigres UANL (2°) vs. Xolos (7°)
  • Cruz Azul (3°) vs. Chivas (6°)
  • América (4°) vs. Rayados (5°)
En síntesis

  • Los partidos del Play-In de la Liga MX Apertura 2025 enfrentan al 7° vs. 8° (Xolos vs. Juárez) y 9° vs. 10° (Pachuca vs. Pumas UNAM).
  • La Inteligencia Artificial predice que Xolos vencerá 2-0 a Juárez y Pachuca ganará el partido ante Pumas UNAM.
  • Según la predicción de la IA, los Cuartos de Final serían: Toluca vs. Pachuca, Tigres UANL vs. Xolos, Cruz Azul vs. Chivas y América vs. Rayados.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Así quedó la tabla general de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Santos Laguna
Liga MX

Así quedó la tabla general de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Santos Laguna

¿Por qué no juega Oussama Idrissi en Santos Laguna vs. Pachuca por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Oussama Idrissi en Santos Laguna vs. Pachuca por el Apertura 2025?

¿Qué pasa si Pachuca gana, empata o pierde con Santos Laguna por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Qué pasa si Pachuca gana, empata o pierde con Santos Laguna por el Apertura 2025?

Así quedó la tabla del Grupo F del Mundial Sub-17 tras la derrota de México
Selección Mexicana

Así quedó la tabla del Grupo F del Mundial Sub-17 tras la derrota de México

