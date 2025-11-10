La IA predijo el resultado del Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX

La Fase Regular del Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin y ya se conocen a los 10 equipos que se clasificaron para los playoffs del torneo. Por un lado, seis equipos ingresarán directamente a los Cuartos de Final de la Liguilla. Por el otro, cuatro conjuntos jugará el Play-In por los otros dos boletos.

En ese sentido, el reglamento del torneo establece que primero se enfrentarán a partido único en el estadio del mejor posicionado, el 7° vs. 8° y el 9° vs. 10. En este caso, Xolos se medirá ante Juárez y Pachuca ante Pumas UNAM. La Inteligencia Artificial predijo cuáles serán los equipos que avancen. Estos partidos serán entre el 19 y 23 de noviembre.

Sobre el partido entre la Jauría y los Bravos, estableció un marcador 2-0 para el dueño de casa: “Xolos se impone en casa con su césped sintético y su ritmo intenso. Juárez sufre fuera de casa, especialmente en este tipo de superficie. El equipo de Tijuana se muestra superior en los duelos individuales y cierra el juego sin sobresaltos“.

Del partido entre Tuzos y Universitarios, ChatGPT marcó un triunfo también para el local: “Pachuca, con sus jóvenes formados en casa, impone velocidad y control. Pumas depende demasiado de Ruvalcaba, y su defensa vuelve a quedar expuesta ante las transiciones tuzas“.

Por el duelo entre Juárez y Pachuca, donde los primeros serían locales pero marcaría una victoria por 2-1 de los de Hidalgo: “La localía le da más vida a Juárez, pero Pachuca demuestra mayor jerarquía colectiva y resistencia física, confirmando su pase en los minutos finales“.

¿Cómo quedarían los Cuartos de Final del Apertura 2025 según la IA?

Toluca (1°) vs. Pachuca (9°)

Tigres UANL (2°) vs. Xolos (7°)

Cruz Azul (3°) vs. Chivas (6°)

América (4°) vs. Rayados (5°)

En síntesis