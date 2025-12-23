Santos Laguna es uno de los equipos que en el último año de competencia no ha tenido buenos resultados. Aunque estuvo cerca de meterse al Play In en este Apertura 2025 no le alcanzó ponerse al corriente en los últimos encuentros de la fase regular, por lo que ahora uno de los ideales es mejorar durante el Clausura 2026 y competir al alto nivel.

Para poder recomponer el camino este martes la escuadra lagunera ya dio a conocer un para de jugadores que estaría fichando para este semestre. El primero de ellos es la incorporación de Lucas Si Yorio, llegó en transferencia definitiva con la idea de que se acople en el ataque de la plantilla de Torreón, en una etapa más en la Liga MX.

El siguientes es Carlos Gruezo, el futbolista de 30 años pasó por el VfB Stuttgart y el FC Augsburg, formó parte de las categorías inferiores de la Selección de Ecuador y disputó las Copas del Mundo en Brasil y Qatar, además de estar presente en la Copa América en 2016, 2019, 2021 y 2024. Su máximo desempeño será en el mediocampo del equipo.

Otro fichaje para Santos Laguna

Pero César Luis Merlo dio a conocer a un nuevo refuerzo que aunque no ha sido presentado de manera oficial ya estaría cerrado y se trata precisamente del jugador Ezequiel Bullaude, quien llega cedido del conjunto de Xolos de Tijuana. El argentino llega a los Guerreros como jugador a préstamo de un año con opción a compra.

Llegó para el torneo anterior a la disposición de Sebastián Abreu, luego de su paso en el Feyenoord de Países Bajos, sólo tuvo la oportunidad de sumar 100 minutos entre nueve partidos y consiguió un par de goles. Con estos resultados será un elemento que como centrocampista puede aportar mucho en el ataque del plantel.

