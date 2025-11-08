Por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas y Rayados se enfrentan este sábado 8 de noviembre desde las 17:07 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Ambos equipos van por los tres puntos en un compromiso entre dos equipos importantes del país.

Para este partido, el director técnico Domenec Torrent no contará con un jugador que suele ser titular. El mediocentro argentino Jorge Rodríguez no será de la partida y ni siquiera estará en el banquillo. La razón radica en que el futbolista fue expulsado por roja directa la fecha anterior ante Tigres UANL en el Clásico Regiomontano.

¿Quién será el reemplazo de Jorge Rodríguez en Chivas vs. Rayados?

Con esta noticia, el mediocentro Iker Fimbres se sumaría al conjunto inicial e intentará demostrarle al técnico que puede ser una opción. De esa manera, es su oportunidad para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Chivas vs. Rayados sin Jorge Rodríguez?

Sin Jorge Rodríguez, el conjunto albiazul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra el Rebaño Sagrado: Mele; Medina, Chávez, Ramos, Arteaga, Fimbres, Ambriz; Corona, Canales, Ocampos; y Berterame.

En síntesis