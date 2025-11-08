Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

¿Por qué no juega Jorge Rodríguez en Chivas vs. Rayados por la Jornada 17 del Apertura 2025? 

El mediocentro argentino no será parte del compromiso de los Albiazules ante el Rebaño Sagrado por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Jorge Rodríguez no estará presente en el duelo de Rayados ante Chivas por el Apertura 2025
© Getty ImagesJorge Rodríguez no estará presente en el duelo de Rayados ante Chivas por el Apertura 2025

Por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MXChivas Rayados se enfrentan este sábado 8 de noviembre desde las 17:07 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Ambos equipos van por los tres puntos en un compromiso entre dos equipos importantes del país.  

Publicidad

Para este partido, el director técnico Domenec Torrent no contará con un jugador que suele ser titular. El mediocentro argentino Jorge Rodríguez no será de la partida y ni siquiera estará en el banquillo. La razón radica en que el futbolista fue expulsado por roja directa la fecha anterior ante Tigres UANL en el Clásico Regiomontano. 

¿Quién será el reemplazo de Jorge Rodríguez en Chivas vs. Rayados?   

Con esta noticia, el mediocentro Iker Fimbres se sumaría al conjunto inicial e intentará demostrarle al técnico que puede ser una opción. De esa manera, es su oportunidad para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.   

¿Cuál será la alineación de Chivas vs. Rayados sin Jorge Rodríguez?   

Sin Jorge Rodríguez, el conjunto albiazul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra el Rebaño Sagrado: Mele; Medina, Chávez, Ramos, Arteaga, Fimbres, Ambriz; Corona, Canales, Ocampos; y Berterame

Publicidad
Las polémicas jugadas que terminaron con las expulsiones de Jorge Rodríguez y Jesús Angulo en Rayados vs. Tigres UANL

ver también

Las polémicas jugadas que terminaron con las expulsiones de Jorge Rodríguez y Jesús Angulo en Rayados vs. Tigres UANL

En síntesis  

  • El partido Chivas vs. Rayados por la Jornada 17 del Apertura 2025 se juega el sábado 8 de noviembre
  • El mediocentro Jorge Rodríguez no jugará porque fue expulsado con roja directa en la fecha anterior. 
  • El reemplazo del jugador argentino Jorge Rodríguez en Rayados sería el mediocentro Iker Fimbres
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Las alineaciones de Chivas vs. Rayados por el Apertura 2025
Liga MX

Las alineaciones de Chivas vs. Rayados por el Apertura 2025

Los equipos de la Liga MX que quieren a Agustín Palavecino
Liga MX

Los equipos de la Liga MX que quieren a Agustín Palavecino

¿Chivas vs. Rayados va por TV abierta? Qué canal transmite el juego del Apertura 2025
Liga MX

¿Chivas vs. Rayados va por TV abierta? Qué canal transmite el juego del Apertura 2025

¿Por qué no juegan Lucas Ocampos y Oliver Torres en Chivas vs. Rayados por el Apertura 2025?
Rayados de Monterrey

¿Por qué no juegan Lucas Ocampos y Oliver Torres en Chivas vs. Rayados por el Apertura 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo