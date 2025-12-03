Tras lo que fue una épica clasificación sobre la hora ante el América, el Monterrey deberá superar otra prueba difícil: Toluca. El siguiente desafío para los ‘Rayados’ será ni más ni menos que el dueño actual de la corona. Los ‘Diablos Rojos’ son los campeones vigentes, y en su defensa del título les toca la Sultana del Norte en las semifinales del Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

El conjunto regiomontano viene de lograr la hazaña: eliminó al máximo campeón de la Liga MX y en su casa. Cuando todos daban por candidato al América por historia y por definir de local, Monterrey se hizo fuerte y sacó de competencia a un favorito. Con un gol agónico de Germán Berterame, se trajo el boleto la penúltima instancia de la Liguilla.

Este miércoles, Rayados recibirá a Toluca en el Gigante de Acero, por la ida de las semifinales de este campeonato. Para este primer cruce de la serie, ‘La Pandilla’ no podrá contar con Jorge Rodríguez, su pivote titular. El volante de Rayados, que habitualmente hace tándem con Fidel Ambriz o Oliver Torres, será baja para enfrentar a los ‘Diablos Rojos’ esta noche.

La sanción que deja afuera al ‘Corcho’ de la ida [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

El ‘Corcho’ no podrá ser parte del compromiso del día de la fecha dado que fue expulsado en el último encuentro ante América. El mediocentro argentino vio dos tarjetas amarillas que decantaron en la roja en esa revancha de cuartos de final. De este modo, tendrá que cumplir una jornada de suspensión y podría regresar en la vuelta de semifinales.

Con la baja de Jorge Rodríguez para la ida, los once titulares de Rayados para medirse ante el Toluca este miércoles serían los siguientes: Luis ‘Mochis’ Cardenas; Érick Aguirre, John Stefan Medina, Sergio Ramos, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga; Fidel Ambriz, Oliver Torres; Jesús Corona, Germán Berterame, Sergio Canales. Ante la ausencia de ‘Corcho’, Torrent podría pasar a línea de cinco en el fondo.

ver también Rayados quiere arrebatarle un fichaje al Grupo Pachuca y prepara una oferta que romperá el mercado

El partido Rayados de Monterrey vs. Toluca se llevará a cabo HOY miércoles 3 de diciembre, con sede en el Estadio BBVA, a partir de las 21.00 horas del Centro de México, por la ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025. El encuentro de Liga MX de esta noche se podrá sintonizar por las pantallas de TUDN, Canal 5, Azteca 7, ViX Premium y Azteca Deportes Network.

Publicidad

Publicidad