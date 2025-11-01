En el marco de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados y Tigres UANL se miden este sábado 1° de noviembre en el Estadio BBVA de Guadalupe. En un nuevo Clásico Regiomontano, ambos equipo van por la victoria para acercarse al liderato. Un duelo muy picante que tuvo jugadas que quedaron bajo el ojo de la tormenta.

La primera jugada que desató las polémicas fue la expulsión de Jorge Rodríguez en los Albiazules a los 31 minutos del primer tiempo. El jugador de los Felinos, Ángel Correa, que se escapaba por el sector derecho. El argentino lo cruzo de manera violenta y eso fue suficiente para que el árbitro saque la tarjeta roja. El VAR le dio la derecha.

Sin embargo, la cuestión se equilibró en el último segundo de la primera parte. Jesús Angulo derribó a Germán Berterame, del cuadro albiazul, y, no solo el juez cobró penal para los de Domenec Torrent, sino que además expulsó al jugador casi a modo de compensación. Dos jugadas que desataron cientos de comentarios en redes sociales entre los aficionados de los dos equipos.

