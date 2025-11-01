Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

Las polémicas jugadas que terminaron con las expulsiones de Jorge Rodríguez y Jesús Angulo en Rayados vs. Tigres UANL

El mediocentro de los Albiazules y el defensa de los Felinos fueron expulsados del Clásico Regiomontano en jugadas muy discutidas.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Jorge Rodríguez y Jesús Angulo fueron expulsados en jugadas muy discutidas
© CapturaJorge Rodríguez y Jesús Angulo fueron expulsados en jugadas muy discutidas

En el marco de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados Tigres UANL se miden este sábado 1° de noviembre en el Estadio BBVA de Guadalupe. En un nuevo Clásico Regiomontano, ambos equipo van por la victoria para acercarse al liderato. Un duelo muy picante que tuvo jugadas que quedaron bajo el ojo de la tormenta.

Publicidad

La primera jugada que desató las polémicas fue la expulsión de Jorge Rodríguez en los Albiazules a los 31 minutos del primer tiempo. El jugador de los Felinos, Ángel Correa, que se escapaba por el sector derecho. El argentino lo cruzo de manera violenta y eso fue suficiente para que el árbitro saque la tarjeta roja. El VAR le dio la derecha.

Tweet placeholder

Sin embargo, la cuestión se equilibró en el último segundo de la primera parte. Jesús Angulo derribó a Germán Berterame, del cuadro albiazul, y, no solo el juez cobró penal para los de Domenec Torrent, sino que además expulsó al jugador casi a modo de compensación. Dos jugadas que desataron cientos de comentarios en redes sociales entre los aficionados de los dos equipos.

Publicidad
Tweet placeholder
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Por qué no juega 'Corcho' Rodríguez en Rayados vs. Pumas por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega 'Corcho' Rodríguez en Rayados vs. Pumas por el Apertura 2025?

¿Por qué no juega 'Corcho' Rodríguez en Puebla vs. Rayados por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega 'Corcho' Rodríguez en Puebla vs. Rayados por el Apertura 2025?

Rayados renueva al jugador más cuestionado y la afición reacciona de la peor forma
Rayados de Monterrey

Rayados renueva al jugador más cuestionado y la afición reacciona de la peor forma

Cómo influye el ranking FIFA en el sorteo del Mundial 2026
Mundial 2026

Cómo influye el ranking FIFA en el sorteo del Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo