Clausura 2026

¿Por qué no juegan Jorge Rodríguez y Lucas Ocampos en Rayados vs. León por el Clausura 2026?

El mediocentro y el atacante argentinos no serán parte del duelo de los Albiazules ante la Fiera por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Jorge Rodríguez y Lucas Ocampos no será parte del duelo de Rayados ante León por la Liga MX
© Getty ImagesJorge Rodríguez y Lucas Ocampos no será parte del duelo de Rayados ante León por la Liga MX

En el marco de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MXRayados León se enfrentan este sábado 14 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe. Ambos equipos van por la victoria para escalar en la tabla de posiciones.

Para este partido, el director técnico Domenec Torrent no contará con dos piezas que suelen ser titulares. El mediocentro argentino Jorge Rodríguez y el atacante también argentino Lucas Ocampos no serán de la partida e irán al banquillo. Sin información oficial por alguna lesión se especula que las variantes son meramente tácticas.

¿Quiénes serán los reemplazos de Jorge Rodríguez y Lucas Ocampos en Rayados vs. León?   

Con esta noticia, el volante Oliver Torres y el atacante Luca Orellano se sumarán al equipo y aprovecharán los minutos para que puedan sumar consideración con el director técnico de dara a los desafíos venideros. Mientras el primero formará un doble cinco con Fidel Ambriz, el segundo formará una línea de tres volantes ofensivos junto a Sergio Canales y Anthony Martial.

¿Cuál será la alineación de Rayados vs. León sin Jorge Rodríguez y Lucas Ocampos?

Sin Jorge Rodríguez y Lucas Ocampos, el conjunto albiazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra la Fiera: Cárdenas; Medina, Guzmán, Aceves, Arteaga; Ambriz, Torres; Martial, Canales, Orellano; y Drudjevic.

Las probables alineaciones de Rayados vs. León por la Jornada 6 del Clausura 2026

Las probables alineaciones de Rayados vs. León por la Jornada 6 del Clausura 2026

