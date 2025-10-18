¿Por qué no juega Jorge ‘Corcho’ Rodríguez en Rayados vs. Pumas por el Apertura 2025?

En uno de los espectaculares enfrentamientos de esta 13° jornada, Monterrey y Pumas UNAM chocarán sus fuerzas en un juego que estará repleto de estrellas. Los ‘Rayados’ y los ‘Universitarios’ se medirán en un prometedor cruce de figuras, en uno de los partidos del segundo turno de este sábado 18 de octubre en el Torneo Apertura 2025.

A minutos del pitazo inicial que dé comienzo a este encuentro, Domenec Torrent confirmó la alineación del conjunto regiomontano para recibir a los ‘Felinos’, en uno de los onces más poderosos que tiene hoy por hoy la Liga MX. La formación de los albiazules cuenta con nombres fuertes que harán temer a cualquier rival del campeonato.

Ahora bien, dentro de los jugadores elegidos para salir al campo de juego, el entrenador dejó afuera a Jorge Rodríguez, quien habitualmente es el pivote titular de Monterrey. El ‘Corcho’, pese a la resistencia de la afición en numerosas ocasiones, siempre fue respaldado públicamente por el español, pero esta vez le tocará ser suplente.

De cara a un duelo clave ante Pumas UNAM, el ‘Corcho’ Rodríguez no será titular a causa de un cambio de esquema sobre el que se inclinó el cuerpo técnico. El estratega de Rayados diseñó una alineación con un sorprendente ¡5-1-2-2!, con el claro único fin de hacer encajar a todos los cracks mundiales que tiene dentro de su escuadra.

El director técnico de ‘La Pandilla’ dejó a Oliver Torres como único volante central, con cuatro delanteros por delante, y detrás una línea de cinco defensores para retener los ataques de Pumas y buscar lograr la valla invicta. Con esas variantes tácticas, el “sacrificado” fue Jorge Rodríguez, que tendrá que esperar su turno en el banquillo.

Con la suplencia de ‘Corcho’ Rodríguez, así saldrán los Rayados de Monterrey al terreno de juego del Estadio BBVA para chocar ante los Pumas de la UNAM: Santiago Mele; Israel Reyes, Víctor Guzmán, Sergio Ramos, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Oliver Torres; Sergio Canales, Lucas Ocampos; Germán Berterame y Anthony Martial.