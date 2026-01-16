Por la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, Mazatlán y Rayados se miden este viernes 16 de enero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio El Encanto de la ciudad de Mazatlán. Ambos conjuntos van por la victoria para escalar en la tabla de posiciones.

Para este partido, el director técnico Domenec Torrent no contará con un reciente fichaje. El delantero argentino Luca Orellano no será parte del duelo y ni siquiera viajó con sus nuevos compañeros. La razón radica en que el jugador no está al 100% desde lo físico para jugar.

¿Quién será el reemplazo de Luca Orellano en Mazatlán vs. Rayados?

Con esta noticia, el delantero mexicano Jesús Corona se mantiene en el onceno inicialy se sumará a Sergio Canales y Anthony Martial en una línea de volantes ofensivos. Todos detrás de Germán Berterame, que será la referencia en el área.

¿Cuál será la alineación de Rayados vs. Mazatlán sin Luca Orellano?

Sin Luca Orellano, el conjunto blanquiazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Cañoneros: Cárdenas; Aguirre, Medina, Aceves, Arteaga; Rodríguez, Torres, Corona, Canales, Martial; y Berterame.

