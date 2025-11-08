Las alineaciones de Chivas vs. Rayados por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX

Este sábado 8 de noviembre se disputan cinco partidos por la última jornada de la fase regular del Apertura 2025. Uno de los encuentros es el que tiene como protagonistas a Chivas y a Rayados, que se enfrentan en el Estadio Akron a partir de las 17:07hs (CDMX).

Con respecto al Rebaño Sagrado, Chivas ya no juega por nada en este partido debido a que aseguró su lugar en la sexta posición. El equipo de Gabriel Milito ya no puede escalar ninguna posición, pero al menos le servirá de prueba este juego ante un rival de jerarquía.

Por su parte, Rayados también ya aseguró su lugar en la Liguilla y tiene posibilidades hasta de escalar a la segunda posición si se considera lo numérico, pero la realidad es que el equipo dirigido por Domènec Torrent debería terminar 4° o 5° en la clasificación.

La probable alineación de Chivas

Raúl Rangel

Bryan González

Diego Campillo

José Castillo

Omar Govea

Efraín Álvarez

Luis Romo

Fernando González

Richard Ledezma

Santiago Sandoval

Roberto Alvarado

Armando González

La probable alineación de Rayados

Santiago Melé

Stefan Medina

Ricardo Chávez

Sergio Ramos

Gerardo Arteaga

Iker Fimbres

Jesús Corona

Fidel Ambriz

Sergio Canales

Lucas Ocampos

Sergio Berterame