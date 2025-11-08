Las alineaciones de Chivas vs. Rayados por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX

Este sábado 8 de noviembre se disputan cinco partidos por la última jornada de la fase regular del Apertura 2025. Uno de los encuentros es el que tiene como protagonistas a Chivas y a Rayados, que se enfrentan en el Estadio Akron a partir de las 17:07hs (CDMX).
Con respecto al Rebaño Sagrado, Chivas ya no juega por nada en este partido debido a que aseguró su lugar en la sexta posición. El equipo de Gabriel Milito ya no puede escalar ninguna posición, pero al menos le servirá de prueba este juego ante un rival de jerarquía.
Por su parte, Rayados también ya aseguró su lugar en la Liguilla y tiene posibilidades hasta de escalar a la segunda posición si se considera lo numérico, pero la realidad es que el equipo dirigido por Domènec Torrent debería terminar 4° o 5° en la clasificación.
La probable alineación de Chivas
- Raúl Rangel
- Bryan González
- Diego Campillo
- José Castillo
- Omar Govea
- Efraín Álvarez
- Luis Romo
- Fernando González
- Richard Ledezma
- Santiago Sandoval
- Roberto Alvarado
- Armando González
La probable alineación de Rayados
- Santiago Melé
- Stefan Medina
- Ricardo Chávez
- Sergio Ramos
- Gerardo Arteaga
- Iker Fimbres
- Jesús Corona
- Fidel Ambriz
- Sergio Canales
- Lucas Ocampos
- Sergio Berterame
