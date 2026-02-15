Se viene uno de los partidos más interesantes de la Jornada 6 donde Cruz Azul tendrá que recibir a Tigres en el Estadio Cuauhtémoc. El conjunto de Nicolás Larcamón y el de Guido Pizarro se encuentran con la misma cantidad de puntos en el torneo, 10, por lo que el resultado de este partido es importante para ganar esa ventaja.

Un empate en este encuentro haría que los equipos beneficien a Pumas, pero si tanto La Máquina, como los de la UANL van por la victoria, alguno de estos dos se quedaría con el segundo puesto, dejando a los auriazules en el tercer lugar, mientras que el perdedor que colocaría por debajo de la escuadra universitaria, por ello, es un duelo muy llamativo.