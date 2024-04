Tiago Volpi fue el ojo de las críticas en la reciente derrota de Toluca en condición de local ante el Cruz Azul, que impidió a los ‘Diablos Rojos’ quedarse con el primer lugar de la tabla general del Clausura 2024 y posicionarse de mejor manera para la Liguilla.

El guardameta brasileño se transformó en el principal responsable de la caída en el Nemesio Díez, luego de fallar dos penales en tiempo regular, estrellando uno de los remates en el poste y directamente desviando el otro hacia fuera, además de no poder evitar el gol de la visita.

En este contexto, el arquero buscó justificarse por lo ocurrido y recordó su historial goleador en el club. “Tengo 18 penales pateados con Toluca y 16 goles, fue una mala noche. Los grandes jugadores, Messi, Cristiano, han fallado penales, no me voy a victimizar, es parte del fútbol. Esta vez no quiso entrar”, sentenció el portero del Toluca en la previa del próximo cruce del equipo, ante las Chivas de Guadalajara.

Además, Tiago Volpi reconoció en rueda de prensa que haber desperdiciado esas dos ocasiones no lo hará bajar los brazos y seguirá siendo el ejecutante. “Mientras que el DT me de confianza voy a seguir pateando, así soy, nunca he omitido mis responsabilidades, esta vez no fue el día más oportuno pero es parte de esto“, ratificó el guardavalla del conjunto escarlata, que capitaneará a los Diablos en cuartos de final con el respaldo de Renato Paiva.

La bronca de Tiago Volpi tras su segundo fallo consecutivo [Foto: Getty]

El portero del equipo choricero encontró en la ineficacia el motivo del resultado desfavorable ante La Máquina. “No hay nada más que decir, sólo seguir trabajando e ir por la gran Liguilla, son cosas del fútbol, con dos penales y varias ocasiones generadas era lo más probable que saliéramos con la victoria“, aseguró Volpi en conversación con los medios de comunicación, insistiendo con la idea de dejar atrás lo acontecido y mirar para adelante.

Por último, Tiago rescató lo positivo de haber sufrido un golpe semejante en la antesala de la instancia decisiva donde comienza el camino serio por el título. “Ahora a abrir la cabeza, no hay tiempo para lamentarse. Yo siempre soy del punto que todo pasa por algo y seguramente esto nos hará más fuerte para hacer una mejor Liguilla“, concluyó el portero, que seguirá en la alineación titular durante la fase final de este Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.