El futbol es un deporte lleno de reencuentros y historias que se entrelazan. Jesús ‘Canelo’ Angulo es un claro ejemplo de ello. Defendió con pasión los colores de las Chivas del Guadalajara entre 2020 y 2022, pero el destino lo llevó a vestir la camiseta de los Esmeraldas de León y, posteriormente, la de los Diablos Rojos del Toluca.

¿Qué mensaje le dejó Jesús Angulo a Chivas?

El extremo del Toluca no oculta sus sentimientos al hablar de su próximo enfrentamiento contra las Chivas. “Más allá de todo creo que va a ser un partido muy especial para mí, tengo pasado ahí y enfrentar a mis ex compañeros va a ser especial“, expresó Angulo.

Sin embargo, su compromiso actual es claro: “ahorita mi equipo es el Toluca, estoy concentrado acá y vamos a dar todo en la cancha para lograr un partido favorable“.

El mal momento de Chivas Guadalajara

A pesar de que las Chivas no atraviesan su mejor momento, ‘Canelo’ Angulo advierte que no deben confiarse. “Cada partido se juega de manera diferente y si bien ellos no están pasando por buen momento ahora, creo que van a salir a darlo todo en la cancha, igual que nosotros“, señaló. Y es que en el futbol, la historia y la pasión pueden cambiar el rumbo de cualquier partido.

¿Qué se espera del Toluca vs Chivas?

Angulo tiene claras sus expectativas para el duelo contra las Chivas. “Sabemos que es un partido que tenemos que ganar sí o sí y vamos a salir a enfrentarlo como tal, entonces estamos motivados desde ahorita para salir a ganar el partido“, comentó.

Además, resaltó la importancia de aprovechar el momento que atraviesa el equipo rival: “Chivas no está pasando por buen momento y tenemos que aprovechar eso, tenemos que salir a darlo todo en la cancha“.