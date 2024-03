La gran victoria del Deportivo Toluca en condición de local ante Tigres UANL, uno de los candidatos al título y último finalista de la Liga MX, hizo ruido no sólo dentro de la institución sino también en el futbol mexicano en general.

Uno de los efectos que ha tenido ha sido que uno de los futbolistas clave para lograr el triunfo fue incluido en el once ideal de la Jornada 10: se trata ni más ni menos que de Alexis Vega, autor del tanto de la igualdad transitoria.

El delantero convirtió el 1-1 parcial a los 9 minutos de la segunda mitad, logró su segunda anotación desde su regreso al club y en rendimientos viene de menor a mayor desde su debut, tal como su DT Renato Paiva había anticipado que sería.

Con la presencia del atacante escarlata, el 11 ideal de la J10 se conformó con:

Hugo González (Mazatlán)

(Mazatlán) Julio César Domínguez (Atlético San Luis)

(Atlético San Luis) Sergio Barreto (Pachuca)

(Pachuca) Matheus Doria (Santos Laguna)

(Santos Laguna) Jesús Gallardo (Rayados)

(Rayados) Erick Sánchez (Pachuca)

(Pachuca) Sergio Canales (Rayados)

(Rayados) Alejandro Zendejas (América)

(América) Uriel Antuna (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Henry Martín (Club América)

(Club América) Alexis Vega (Toluca)

Otro dato no menor y que respalda el gran momento que atraviesan los ‘Diablos Rojos’ en el Clausura 2024, es que el Deportivo Toluca acumula cuatro juegos consecutivos aportando jugadores al once ideal de la Liga MX (exceptuando la novena fecha de la cual no hubo alineación oficial por calendario).

Sumado a la participación de Alexis Vega en el once de la Jornada 10, también fueron incluidos al hilo Federico Pereira y Juan Pablo Domínguez (Jornada 8), Tiago Volpi (Jornada 7) y Brian García (Jornada 6).