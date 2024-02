El encuentro de la séptima jornada entre Cruz Azul y Tigres UANL dio mucho de qué hablar, y dejó grandes polémicas. Uno de los grandes protagonistas fue Robert Siboldi, quien agredió a Willer Ditta con una patada que pasó un tanto desapercibida en el momento. Sin embargo, y tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria, el DT soltó un contundente descargo.

Lo sucedido en el Estadio Ciudad de los Deportes no iba a pasar desapercibido por la FMF ni mucho menos. Por un lado, Ditta fue protagonista de una acción que requirió revisión, y que concluyó con una dura sanción. Sin embargo, el defensor no fue el único protagonista, sino que el técnico de los Felinos no estuvo alejado de la polémica.

Resulta que en medio de un tumulto, Robert Siboldi le propinó una patada a Willer Ditta, quien se encontraba de espaldas. La acción pasó desapercibida por el árbitro, pero no por la Comisión Disciplinaria de la FMF. Tal es así que en las últimas horas, se confirmó que el técnico de Tigres recibió una sanción. Y horas más tarde, el propio DT salió a hacer un descargo.

La explicación de Robert Siboldi sobre lo sucedido

En conferencia de prensa, el uruguayo aseguró que no quiso causar daño alguno a Ditta. “Quiero que quede bien claro que nunca quise agredir a nadie. No debí de haber invadido la cancha pero soy muy pasional y quise meterme a calmar”, comentó en primera instancia.

“Enseguida veo que Ditta está enojado, quiero calmarlo y no se puede, se genera otro conato donde está participando y sus compañeros no pueden calmarlo. Doy una zancada, quiero intervenir, para ayudar a clamar, pero doy un paso largo y me desestabilicé. Me agarré de Rotondi y no me caí de milagro en la intención de apaciguarlo”, añadió el entrenador de Tigres, quien no podrá estar presente en los próximos encuentros de su equipo.

Y para finalizar, Siboldi le restó importancia a lo sucedido: “En la semana cuando estoy viendo todo esto, parecía que había sido un delincuente, me estaban acusando como de matar a alguien en un partido. ¿Por qué todo esto se derivó hasta de querer inventar cosas?”.

La opinión de Siboldi sobre la sanción

“Acato el castigo, el correctivo de parte de la Comisión Disciplinaria, no lo comparto, pero la acato como profesional que soy. No siento que haya hecho nada malo, algo que perjudicara al espectáculo. Trataré de no participar en ese tipo de situaciones. No me arrepiento de nada de lo que hice”, cerró el DT.