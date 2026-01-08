Xolos debuta este viernes 9 de enero en el Clausura 2026 en un partido difícil contra el América. Este será el segundo torneo de Tijuana con Sebastián Abreu al mando y buscarán mejorar lo hecho en el Apertura 2025, donde quedaron eliminados en cuartos de final ante Tigres.

Publicidad

Publicidad

Xolos hasta el momento ha realizado tres fichajes antes de la Liga MX: Ignacio Rivero, Josef Martínez y Aldahir Pérez. Sin embargo, la directiva está trabajando para cerrar un cuarto refuerzo que es Diego Abreu, ni más ni menos que el hijo del entrenador del club.

Las negociaciones por Diego Abreu

De acuerdo a lo revelado por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, Tijuana se encuentra en negociaciones avanzadas con Defensor Sporting de Uruguay para comprar el pase de Diego Abreu, delantero de 22 años.

El hijo del entrenador de Xolos viene de jugar 32 partidos y de convertir 8 goles con Defensor Sporting en 2025. Según Transfermarkt, su ficha está tasada en 600 mil dólares aproximadamente. Por otro lado, Diego Abreu no es un desconocido en México.

Publicidad

Publicidad

Diego Abreu jugó en las Fuerzas Básicas de la Selección Mexicana (@diegoabreux)

Primero que nada porque el delantero nació en México en 2003, cuando Sebastián Abreu jugaba en Cruz Azul. Asimismo, el futbolista de 22 años tuvo un paso por las Fuerzas Básicas de Toluca y hasta disputó 27 partidos con el Sub-21 de los Diablos Rojos.

ver también ¿Quién es y cómo juega Aaron Mejía? El nuevo fichaje del Club América procedente de Xolos de Tijuana

De esta manera, Tijuana se encamina a cerrar su cuarto fichaje en el mercado en la previa al debut en el Clausura 2026. Xolos recibe este viernes al América en el Estadio Caliente, en un partido que comienza a las 21:00hs (CDMX) y en el que el equipo de Sebastián Abreu buscará comenzar con un triunfo.

Publicidad

Publicidad

En síntesis