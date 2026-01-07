Es tendencia:
¡Apareció el goleador! Raúl Jiménez convirtió para Fulham ante Chelsea por la Premier League

El mexicano se volvió a lucir y busca llegar afilado a la Copa del Mundo de mitad de año.

Por Lucas Lescano

Raúl Jiménez puso la ventaja parcial de Fulham ante Chelsea.
Raúl Jiménez puso la ventaja parcial de Fulham ante Chelsea.

En un partido complicado, cerrado como cada vez que se ven las caras, Raúl Jiménez fue el encargado de destrabar el marcador entre Fulham y Chelsea por la Jornada 21 de la Premier League con un verdadero golazo que terminó con la paridad en el resultado. De cabeza y mostrando una enorme jerarquía, el centrodelantero mexicano volvió a imponer presencia dentro del área y agrandó su registro personal.

El golazo de Raúl Jiménez ante Chelsea con Fulham

Transcurría el minuto 54 cuando Chelsea intentaba defender el arco en 0 con un jugador menos tras la expulsión sufrida de Marc Cucurella en el primer tiempo. El local juntaba pases en 3/4 rival hasta que Sander Berge decidió enviar un centro preciso al área que conectó justo con la cabeza de un Jiménez que colocó el balón pegado al poste izquierdo de Robert Sánchez, quien nada pudo hacer.

Tweet placeholder

De esta manera, Raúl alcanzó su tanto número cinco en esta premier League en 20 partidos disputado. El mexicano es una referencia importante en el ataque londinense, que ya ha disfrutado 27 tantos en 97 encuentros disputados. A su vez, el goleador también suma seis asistencias que le permiten conformar un interesante repertorio en Fulham.

Afortunadamente para Jiménez y sus compañeros, el encuentro terminó con victoria por 2-1, ya que tras la igualdad conseguida de los Blues gracias a Liam Delap, apareció Harry Wilson para darle el toque definitivo al marcador y asegurar un importante triunfo. Fulham alcanzó el octavo puesto con 31 puntos, mientras que Chelsea quedó sexto con la misma cantidad de unidades.

En síntesis

  • Raúl Jiménez anotó de cabeza al minuto 54 el primer gol del triunfo de Fulham.
  • El delantero mexicano suma cinco goles en 20 partidos de la actual Premier League.
  • Fulham venció 2-1 al Chelsea y alcanzó el octavo puesto con 31 puntos.
