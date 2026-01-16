Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mexicanos en el extranjero

Héctor Herrera se sinceró y reveló el motivo por el que regresó a Houston Dynamo

El mediocentro mexicano confesó la razón por la que regresó al equipo que viste de naranja y negro tras su paso por Toluca.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Héctor Herrera confesó el motivo por el que regresó a Houston Dynamo
© Getty ImagesHéctor Herrera confesó el motivo por el que regresó a Houston Dynamo

Luego de poco más de un año, se ha confirmado el regreso del mediocentro Héctor Herrera al Houston Dynamo de Estados Unidos, club donde fue campeón de la MLS Cup en 2023, pero también donde salió tras protagonizar un insólito episodio que derivó en su salida.

Publicidad

En su último partido con la institución norteamericana ante Seattle Sounders, el mediocampista mexicano fue partícipe de una rápida discusión con el juez principal, donde la decisión no le gustó. Una vez que estaba detrás de él, escupió y terminó siendo expulsado, siendo además un gesto inaceptable para el equipo y la afición.

Ahora, el futbolista fue presentado en conferencia de prensa y reveló el motivo por el que regresó a los Naranjas: “Se quedaron con una impresión mía que no era yo Héctor y obviamente eso es una de las cosas que también me motivó a regresar para poder cerrar bien este capítulo“.

Tweet placeholder
Publicidad

Además, agregó: “Y obviamente quedarme muchos años para poder conquistar cosas importantes con el club porque creo que es un club grande que tiene una gran ciudad y merece estar en lo más alto de la MLS. Gracias“. El jugador viene de ser bicampeón del futbol mexicano con el Toluca.

Cabe recordar que, en su primera etapa en la entidad anaranjada, el futbolista de 35 años fue parte de 82 compromisos, estando desde el inicio en 72 de ellos. Con buena regularidad entre 2022 y 2024, el jugador marcó 8 goles y realizó 22 asistencias.

¿Cómo fue el ciclo de Héctor Herrera en Toluca?

Mientras se trabaja en la salida de Robert Morales, Toluca afronta otra baja de jerarquía para el Clausura 2026

ver también

Mientras se trabaja en la salida de Robert Morales, Toluca afronta otra baja de jerarquía para el Clausura 2026

En lo que respecta a su paso por el Toluca, el jugador estuvo presente en 34 cotejos, siendo titular en apenas 11 de ellos. Marcó apenas un gol y solo tuvo dos asistencias, dejando entrever que no era una de las piezas principales de los Diablos Rojos.

Publicidad

En síntesis

  • Héctor Herrera confirmó su regreso al Houston Dynamo tras ser bicampeón con el Toluca.
  • El futbolista de 35 años busca limpiar su imagen tras ser expulsado por escupir a un juez.
  • Héctor Herrera registró 8 goles y 22 asistencias en 82 partidos durante su primera etapa en Houston.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Las alineaciones de Tigres vs. Houston Dynamo por la Jornada 1 de la Leagues Cup
Club Tigres

Las alineaciones de Tigres vs. Houston Dynamo por la Jornada 1 de la Leagues Cup

¿Va por TV abierta? Cómo ver EN VIVO Tigres UANL vs. Houston Dynamo
Concacaf

¿Va por TV abierta? Cómo ver EN VIVO Tigres UANL vs. Houston Dynamo

DT de Houston Dynamo destacó a Tigres en la previa del juego por Leagues Cup
Club Tigres

DT de Houston Dynamo destacó a Tigres en la previa del juego por Leagues Cup

Las alineaciones de Manchester United vs. Manchester City por la Premier League 2025-26
Futbol Internacional

Las alineaciones de Manchester United vs. Manchester City por la Premier League 2025-26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo