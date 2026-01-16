Luego de poco más de un año, se ha confirmado el regreso del mediocentro Héctor Herrera al Houston Dynamo de Estados Unidos, club donde fue campeón de la MLS Cup en 2023, pero también donde salió tras protagonizar un insólito episodio que derivó en su salida.

En su último partido con la institución norteamericana ante Seattle Sounders, el mediocampista mexicano fue partícipe de una rápida discusión con el juez principal, donde la decisión no le gustó. Una vez que estaba detrás de él, escupió y terminó siendo expulsado, siendo además un gesto inaceptable para el equipo y la afición.

Ahora, el futbolista fue presentado en conferencia de prensa y reveló el motivo por el que regresó a los Naranjas: “Se quedaron con una impresión mía que no era yo Héctor y obviamente eso es una de las cosas que también me motivó a regresar para poder cerrar bien este capítulo“.

Además, agregó: “Y obviamente quedarme muchos años para poder conquistar cosas importantes con el club porque creo que es un club grande que tiene una gran ciudad y merece estar en lo más alto de la MLS. Gracias“. El jugador viene de ser bicampeón del futbol mexicano con el Toluca.

Cabe recordar que, en su primera etapa en la entidad anaranjada, el futbolista de 35 años fue parte de 82 compromisos, estando desde el inicio en 72 de ellos. Con buena regularidad entre 2022 y 2024, el jugador marcó 8 goles y realizó 22 asistencias.

¿Cómo fue el ciclo de Héctor Herrera en Toluca?

En lo que respecta a su paso por el Toluca, el jugador estuvo presente en 34 cotejos, siendo titular en apenas 11 de ellos. Marcó apenas un gol y solo tuvo dos asistencias, dejando entrever que no era una de las piezas principales de los Diablos Rojos.

