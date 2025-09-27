Si algo le faltaba al Toluca para ratificar su buen momento en el semestre, era la vuelta al gol de uno de sus principales referentes: Héctor Herrera convirtió su primer gol en su regreso a México. El emblemático mediocampista con larga trayectoria en selección, recibió la confianza para jugar y la devolvió con una anotación espectacular.

En el encuentro de esta noche entre los ‘Diablos Rojos’ y el Mazatlán en el Estadio Nemesio Diez, el experimentado volante remató de media distancia y la clavó junto al poste para vencer la resistencia del portero y anotar el 1-0 de Toluca ante los ‘Cañoneros’. Tras un rápido saque lateral de Alexis Vega, Robert Morales lo asistió con un toque de lujo y HH rompió la red.

