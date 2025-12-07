Este sábado pudo ocurrir una tragedia para Toluca y es que para empezar Rayados llegaba con la ventaja al Nemesio Diez, sin embargo, los Diablos Rojos se impusieron con tres anotaciones en su casa, pero la escuadra regiomontana no se quedó atrás y con un penal polémico lograron empatar en el marcador dejando un interesante 3-3.

Publicidad

Publicidad

Bronca de Toluca vs Rayados

Para la buena fortuna del equipo de Antonio Mohamed, ese resultado los clasificaba a la gran final luego de que se posicionaran encima en la tabla general. Fue ahí cuando en las redes sociales de Toluca se publicó la foto de Sergio Ramos cuando les pide silencio a todos en las gradas, por lo que lo acompañaron con la frase: “Silencio, que la pandilla ya está descansando”.

De manera inmediata todos los aficionados de Rayados aparecieron para apoyar a su equipo, pero varios seguidores de otros clubes se burlaron de ello. Pero fue ahí donde en la cuenta de Instagram apareció Gerardo Arteaga para defender al zaguero central y comentó lo siguiente: “Tiene más historia él solo que el equipo y la ciudad”.

HH insulta a Gerardo Arteaga

Inmediatamente se calentaron los ánimos de los aficionados choriceros que le respondieron al jugador con su pasado en Bélgica, pero lo que más llamó la atención fue cuando apareció Héctor Herrera, el futbolista de los escarlatas no se quedó callado y con un insultó le respondió al jugador de Monterrey: “Pinche muerto”, junto con emoji de sueño.

Publicidad

Publicidad

Desde luego que hubo quienes respaldaron al futbolista de Toluca, pero también al de Rayados. Al final no se sabe si es una forma en la que ambos jugadores se llevan y para generar interacción decidieron hacer eso o en realidad fue lo que sintieron en ese momento y decidieron “tirarse” públicamente por la molestia que eso les generó.

ver también Antonio Mohamed confirmó cuándo volverá Alexis Vega en Toluca: “No tendría problema…”

En síntesis