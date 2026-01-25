Uno de los jugadores que más inquieto tiene a Javier Aguirre es Santiago Giménez, actual jugador del Milan. El delantero pasó por el quirófano a mediados de diciembre para operarse por una lesión que venía arrastrando en el tobillo derecho desde hacía meses.

Ahora, luego del empate en condición de visitante ante la Roma por 1-1 en el marco de la Jornada 22, el entrenador de los Rossoneri, Massimiliano Allegri, habló en conferencia de prensa y fue consultado por el futbolista de la Selección Mexicana.

Así comenzó: “En cuanto a Giménez, está progresando bien”. Y agregó: “Sin duda será un gran recurso para el final de la temporada, ya que aún le queda mucho para volver”. Con esto, se especula que su vuelta sea recién entre abril y mayo.

Cabe añadir que el jugador está desde hace tres meses sin actividad, afectando de manera grave su progresión como jugador. Durante su ausencia, Giménez se ha perdido 14 encuentros oficiales con el Milan, incluyendo compromisos de Serie A, Supercopa de Italia y Copa Italia.

Más allá de sus dificultades, el Vasco cuenta con él para la Copa del Mundo 2026. Su expectativa es que llegue al menos en condiciones para jugar, a pesar de que pueda arribar sin continuidad. Un detalle que demuestra lo importantes que es para el estratega.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Santiago Giménez en Milan?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el exjugador de Feyenoord ha participado de solo 11 encuentros en el actual curso con el equipo italiano, siendo titular en 9. Marcó un gol y realizó dos asistencias en una temporada afectada por las lesiones.

