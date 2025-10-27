El Milan empató el viernes pasado contra el Pisa, el último de la tabla, en lo que fue un resultado inesperado para el club italiano. No obstante, el equipo de Santiago Giménez ya tiene revancha este martes y se enfrentará con Atalanta por la Serie A.

Santiago Giménez todavía no ha podido convertir goles en el torneo y su única anotación con el Milan en esta temporada fue en la Coppa Italia, cuando el conjunto rossonero le ganó por 3-0 al Lecce en la segunda ronda. Por esta razón, el ‘Bebote’ ha recibido críticas.

El delantero mexicano fue titular en 7 de los 8 partidos que disputó el Milan en la Serie A, por lo que no se puede decir que Santiago Giménez no ha tenido oportunidades. En la previa al partido frenta a Atalanta, Massimiliano Allegri, el entrenador del club, defendió al ‘Bebote’.

Santiago Giménez en su único gol en la temporada (Getty Images)

“Para un delantero es fácil romper el empate; todo puede cambiar en un instante. Para mí, lo está haciendo bien y está ayudando al equipo. Un jugador es bueno o no y un partido no cambia la opinión. Santi es bueno, siempre ha marcado goles, y también los marcará con el Milan“, comentó el técnico italiano en conferencia de prensa.

¿Titular contra Atalanta?

A pesar de que aún no ha podido convertir, y de acuerdo a lo revelado por La Gazzetta Dello Sport, el diario más prestigioso de Italia, Santiago Giménez se encamina a ser titular de nuevo con el Milan en lo que será el duro partido ante Atalanta de este martes.

De esta manera, el delantero de la Selección Mexicana volvería a tener una nueva oportunidad para cortar su sequía en la Serie A. Desde su llegada al Milan en enero de este año, Santiago Giménez acumula 7 goles y 5 asistencias en 29 partidos disputados.

