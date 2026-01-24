Santiago Giménez está atravesando una temporada dura e inesperada. Una lesión en su tobillo derecho no le permitió jugar al 100% de sus condiciones cuando estuvo disponible y esta situación lo llevó a pasar por el quirófano para intentar recuperarse por completo.

Por esta razón, Santiago Giménez no juega en el Milan desde octubre y aún no hay una fecha confirmada para su regreso. Su presencia en el Mundial con México genera cierta incógnita debido al mal presente del ‘Bebote’, aunque Andrés Vaca aseguró que el delantero será convocado.

Santiago Giménez tendría asegurado el Mundial

En el podcast Selecciona2, en el que están Andrés Vaca y David Faitelson, el reconocido narrador comentó que Santiago Giménez irá al Mundial pase lo que pase: “He escuchado, no voy a decir quién, pero me dijo que Santi va porque va al Mundial, por lo que pregunté por qué va a ir. ‘Hay muchos intereses deportivos de por medio’”.

Andrés Vaca expresó que alguien le dijo que Santiago Giménez es muy importante para la marca de la Selección Mexicana y por eso su nombre es relevante pese a su falta de continuidad. Más allá de esto, luego David Faitelson manifestó que el ‘Bebote’ se merece el llamado.

Santiago Giménez no juega desde octubre (Getty Images)

“Sería injusto confundir porque él es la cara bonita de la Selección o aparece en los anuncios, sería injusto confundir y decir: ‘Viene porque es la imagen de la Selección’; Santi ha tenido un proceso para ser llamado a la Selección”, expresó David Faitelson.

La temporada de Santiago Giménez

Santiago Giménez no juega con el Milan desde el 28 de octubre, cuando tuvo que ser sustituido en un partido ante Atalanta. El delantero de la Selección Mexicana llevaba hasta ese momento 1 gol y 2 asistencias en 11 encuentros disputados.

En síntesis