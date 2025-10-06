Milan no pudo continuar con su racha ganadora e igualó 0-0 con Juventus este domingo por la Jornada 6 de la Serie A. El equipo de Santiago Giménez había acumulado cuatro victorias consecutivas en el torneo, pero perdió la oportunidad de compartir el liderazgo con el Napoli y Roma.

Santiago Giménez fue titular en el partido y disputó 63 minutos antes de ser sustituido por Rafael Leao. A pesar de que el mexicano aún no pudo convertir en la Serie A, Massimiliano Alegri, el entrenador del Milan, destacó al delantero y su rol en el equipo.

“Santiago es un jugador fundamental para el funcionamiento del equipo. Su capacidad para asociarse, mantener la posesión y presionar al rival es invaluable. Aunque los goles aún no han llegado, su contribución va más allá de las estadísticas”, comentó en un inicio el técnico italiano.

“(Santiago) Giménez hizo un muy buen partido. Trabajó para el equipo, creó ocasiones y provocó el penalti. Lo sustituí porque pensé que un destello de Leão podría ayudarnos a ganar, pero Santi no merecía salir”, agregó Massimiliano Allegri en conferencia de prensa sobre el delantero del Tri.

Christian Pulisic erró un penal que le podría haber dado el triunfo a Milan (Getty Images)

El ‘Bebote’ estuvo muy cerca de irse del Milan en el último día del mercado, pero Santiago Giménez se puso firme en su intención de quedarse en el rossonero. Luego de esto, el rendimiento tanto del delantero como del equipo ha crecido en las últimas semanas con 5 victorias en los últimos 6 partidos.

Santiago Giménez, presente en la convocatoria de México

El delantero de México cambiará el chip en los próximos días debido a los dos amistosos que disputará el Tri durante la Fecha FIFA. El equipo de Javier Aguirre se enfrentará con Colombia y Ecuador y, considerando que Raúl Jiménez no pudo ser convocado por lesión, Santiago Giménez tendrá una gran oportunidad de ser titular.

