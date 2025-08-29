Este lunes 1 de septiembre cerrará el mercado de fichajes en Europa. Mucho se ha rumoreado en los últimos días sobre la posibilidad de que Santiago Giménez abandone el Milan a tan solo unos meses de su llegada, pero el delantero se quedará en Italia.

Sin embargo, más allá de que su estadía en el país está confirmada, Santiago Giménez ha recibido críticas a pesar de que el Milan solo disputó dos partidos en esta temporada, uno por Coppa Italia y otro por la Serie A. Pero el público le exige al equipo de Massimiliano Allegri.

La directiva del Milan trabajó arduamente en las últimas semanas para fichar a un delantero. Lo intentó con Victor Boniface y el traspaso se cayó tras la revisión médica, luego buscó a Conrad Harder y finalmente tendría todo acordado con Christopher Nkunku, jugador del Chelsea.

Massimiliano Allegri apoyó a Santiago Giménez

Ante los rumores de una posible salida y las críticas, Massimiliano Allegri defendió al ‘Bebote’ en la previa del juego del Milan ante Lecce: “Santi es, actualmente, el único delantero que tenemos. Es un gran jugador que marcó muchísimo en el Feyenoord; lo conozco desde hace 20 días y esperamos mucho de él”.

Santiago Giménez en su primer partido de Serie A (Getty Images)

El entrenador demostró su confianza en Santiago Giménez y ahora es el turno de que el delantero de la Selección Mexicana pague ese apoyo con goles, siempre y cuando también el equipo lo acompañe para que el mexicano tenga ocasiones para convertir.

Por lo pronto, después de lo que fue la decepcionante derrota con Cremonese en el debut de la Serie A, el Milan juega este viernes por la segunda jornada del torneo frente a Lecce. El antecedente de la primera fecha indica que el rossonero no debe confiarse, pero debería ser un rival accesible para conseguir la primera victoria.

