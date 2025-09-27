El Milan de Santiago Giménez comenzó de buena manera su camino en la temporada 2025-26 obteniendo cinco victorias sobre seis partidos. Pese a esto, Massimiliano Allegri, entrenador rossonero, impuso nuevas y estrictas normas que deberá cumplir el delantero mexicano .

ver también Gano siete títulos con Milan y ahora salió a defender a Santiago Giménez tras las críticas

En ese sentido, el periódico Il Corriere della Sera informó que el experimentado entrenador de 58 años decidió que habrá tres reglas a respetar. Una de ellas tiene que ver con el idioma, ya que a partir de ahora todos deberán hablar en italiano durante los entrenamientos y reuniones grupales. En principio, y más allá de tratarse de una plantilla con integrantes de distintas nacionalidades, no habrá excepciones de ningún tipo, por lo que todos tendrán que aprender a comunicarse en esta lengua.

Además, también habrá que respetar un código de vestimenta que estará vigente para los partidos que Milan dispute como visitante. Finalmente, durante las distintas comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena) todos se sentarán en una misma mesa para que no se creen “agrupaciones separadas”.

Publicidad

Publicidad

Santiago Giménez deberá comunicarse en italiano, respetar un código de vestimenta para los partidos de visitante y sentarse junto al resto de sus compañeros en las comidas de las concentraciones. (Getty Images)

De esta manera, Allegri buscará fortalecer el interior del grupo para que Milan vuelva a los primeros planos en una temporada en la cual solo participará en competencias nacionales. El gran objetivo de los Diablos es ganar la Serie A, en la cual triunfaron por última vez durante el curso 2021/2022.

¿Cuándo vuelve a jugar Milan?

Esta información surgió en la previa de un partido de alto riesgo para Milan. Este domingo desde las 12:45 horas (CDMX), el conjunto lombardo será local nada menos que de Napoli por la quinta fecha de la Serie A . Los partenopeos, defensores del título, ganaron sus anteriores cuatro encuentros, por lo que se ubican en la cima de la tabla de posiciones con 12 puntos a tres del equipo de Santiago Giménez.

Publicidad

Publicidad

Para el Chaquito será la posibilidad de ratificar su levantada futbolística, la cual comenzó en la reciente victoria ante Lecce (3-0) por la segunda ronda de la Copa Italia. En dicho partido, el atacante de 24 años anotó un gol terminando así con una racha de siete juegos sin convertir; ahora buscará hacer lo propio para festejar nuevamente en la liga local tras cinco juegos.