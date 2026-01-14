¡Primer hattrick del año! Julián Quiñones convirtió tres goles con Al-Qadisiya vs. Al-Feiha

Al-Qadisiya le ganó por 5-0 a Al-Feiha de manera contundente en el partido de este miércoles correspondiente a la Jornada 15 de la Saudi Pro League. El equipo de Julián Quiñones comenzó el año de la mejor manera con tres victorias consecutivas.

Julián Quiñones convirtió su primer triplete de 2026 y su segundo hattrick con Al-Qadisiya. El nacionalizado anotó sus primeros dos anotaciones luego de rematar dos saques de esquina y el tercero fue de cabeza tras un centro de uno de sus compañeros.

El ex América y Atlas se encuentra en un gran momento de forma y viene anotando al menos un gol en los últimos cuatro partidos. Julián Quiñones le convirtió al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, a Al-Riyadh y a Al-Shabab además del encuentro de este miércoles.

El futbolista de la Selección Mexicana alcanzó los 41 goles en 48 partidos con Al-Qadisiya, lo que significa un promedio anotador muy alto y que exhibe el gran nivel que ha tenido Julián Quiñones desde su llegada al conjunto de Arabia Saudita.

El delantero pelea por ganarse un lugar en el Mundial 2026, a pesar de que Javier Aguirre manifestó públicamente que le cuesta encontrarle un lugar al ex América. Julián Quiñones está haciendo lo que tiene que hacer y eso es jugar bien y meter goles, después la última palabra será del Vasco.