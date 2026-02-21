Cada vez más cerca de los 1000 goles: Cristiano Ronaldo convirtió con Al-Nassr vs. Al-Hazm

Al-Nassr se está enfrentando este sábado 21 de febrero con Al-Hazm por el partido correspondiente a la Jornada 22 de la Saudi Pro League. Y el juego comenzó de manera positiva para el equipo de Cristiano Ronaldo en busca de sumar los 3 puntos.

Cristiano Ronaldo convirtió el primer gol del encuentro en el minuto 13 de la primera mitad. El rival no es de los mejores de la Saudi Pro League y Al-Nassr está aprovechando para ganar el partido con comodidad.

El delantero luso recibió un pase de Kingsley Coman dentro del área, controló el balón con la izquierda y también definió con la misma pierna. Aunque en un principio se lo anularon por fuera de juego, luego el VAR confirmó la validez del gol.

Con esta anotación, Cristiano Ronaldo llegó a los 963 goles en su carrera y está cada vez más cerca de los 1000 tantos.