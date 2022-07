Si bien es cierto que el Torneo Apertura 2022 ya está en marcha, el mercado de pases no se ha cerrado y todavía hay tiempo para que se produzcan algunas sorpresas más en los próximos días. Y en medio de este contexto lleno de incertidumbre, Carlos Salcedo publicó un par de mensajes que rápidamente encendieron las redes sociales.

"Que lindo es ver que en el futbol todavía queda gente buena y de palabra", publicó en principio el Titán a través de su cuenta de Twitter. Pero más tarde agregó otro mensaje que desconcertó a todos sus seguidores: "Que sea lo que tenga que ser", dijo el futbolista, que actualmente milita en el Toronto FC de la Major League Soccer.

Las publicaciones de Salcedo provocaron numerosas reacciones entre los aficionados de Tigres, que sueñan con volver a tenerlo en sus filas para esta nueva temporada de la Liga MX. Pero también en los de Chivas de Guadalajara, que ya contaron con sus servicios durante cuatro torneos antes de dar el salto a la Fiorentina.

Salcedo no estuvo presente en la reciente derrota del Toronto FC contra el Columbus Crew por el marcador de 2-1, pero Bob Bradley aclaró que el central mexicano no jugó por motivos personales. El Titán todavía no ha podido consolidarse en el futbol estadounidense y solo ha jugado un total de 12 compromisos hasta ahora.

Los mensajes de Salcedo: