Santiago Giménez tendrá un mercado de pases muy movido. A pesar de que el delantero mexicano desea permanecer en el Feyenoord, varios clubes vienen siguiendo su situación y buscarán ficharlo para la próxima temporada en Europa.

Los de Rotterdam están a un paso de ganar la Eredivisie y tienen altas pretensiones, por lo que no dejarán ir al Bebote con facilidad; sin embargo, la primera oferta que llegó a las oficinas del club estaría muy por debajo de lo esperado.

De acuerdo con la información que publica el reportero turco Ekrem Konur, Lazio quiere un delantero de la calidad de Santi pero solo estaría dispuesto a ofrecer unos 15 millones de euros, una cantidad que no convencería al Feyenoord.

Y es que el conjunto neerlandés ya está clasificado para disputar la próxima edición de la Champions League, por lo que consideran al atacante como una pieza clave para rendir a un buen nivel en todas las competiciones europeas.

Chaco Giménez puso la cifra

Christian Giménez habló sobre el futuro del mexicano y aseguró que el monto por el que venderían al Bebote sería por 30 millones de euros, una cifra que está muy lejos de lo que habría ofrecido Lazio en primera instancia.

"Con lo que hace Santiago, es difícil decirle que no a un equipo que venga con 30 millones de euros y diga que quiere a Santi. Aparte es el modelo de negocio del Feyenoord y de los equipos holandeses. A mí me encantaría que pueda seguir en Feyenoord, que esté un año o una temporada más y que no regrese en tres años a México", expresó el Chaco a Fox Sports.

¿Cuántos goles tiene Santiago Giménez con el Feyenoord?

A pesar de que es su primera temporada en Europa, Santi suma 22 goles entre todas las competiciones con el Feyenoord. Estos números le permiten al delantero superar lo hecho por otros mexicanos en su momento, como Chicharito, Luis García y Hugo Sánchez.