Wolverhampton ha protagonizado grandes hazañas desde que se produjo su regreso a la Premier League, desde vencer a los equipos del Big Six hasta disputar la UEFA Europa League. Cada uno de estos logros tuvo a Raúl Jiménez como protagonista, creando una dependencia de la que el equipo inglés todavía no se ha podido liberar.

Es por eso que la ausencia del delantero mexicano ha tenido un impacto tan importante en el rendimiento de la Manada, que no encuentra el camino para competir en la Premier League. Raúl solo pudo jugar tres partidos en el arranque de temporada y desde entonces ha estado apartado de los terrenos de juego por una pubalgia.

El conjunto inglés lo ha intentado todo: despedir a Bruno Lage, intentar con Steven Davis como entrenador interino, cerrar el fichaje de Diego Costa y ahora el de Julen Lopetegui. Pero hasta ahora nada le ha dado resultado a la Manada, que cada vez recuerda con más nostalgia esos días en los que Jiménez hacía la vida más fácil.

La realidad del Wolverhampton es sumamente preocupante, pues solo ha convertido ocho goles en 15 partidos y se ubica en el sótano de la tabla de posiciones con 10 unidades. El descenso es una amenaza real y la Manada necesita reaccionar cuanto antes; sin embargo, la pausa obligada por el Mundial Qatar 2022 puede beneficiar al equipo.

Y es que estos meses ayudarían a que Jiménez se recupere de la lesión, independientemente de si disputa la Copa del Mundo o no. El mexicano tiene la oportunidad de ponerse en óptimas condiciones y regresar con la complicada tarea de levantar a un equipo que no ha dado señales de vida a pesar de los cambios realizados.

Los pocos goles del Wolverhampton han sido marcados por los mediocampistas, por lo que la salvación en la Premier League pasa, necesariamente, por volver a contar con un killer del área como Raúl. Ya lo ha dicho la afición un montón de veces: "Si Señor, give the ball to Raul and he will score (Pasa la pelota a Raúl y él marcará)". Es la última carta para evitar el descenso.