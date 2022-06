Edson Álvarez ha recibido una dura noticia de cara a la próxima temporada: a pesar de que viene de mostrar un nivel superlativo con la playera del Ajax, el nuevo entrenador (Alfred Schreuder) no lo tiene en sus planes y debe buscarse un nuevo equipo si pretende tener protagonismo. Esto, a escasos meses del Mundial de Qatar 2022, por lo que está claro que debe cambiar de aires para llegar de la mejor manera a representar a la Selección Mexicana.

Teniendo en cuenta su rendimiento a lo largo del último año, está más que claro que no le faltarán interesados al exjugador del Club América. En su momento se habló del AC Milan, último campeón de la Serie A, y en los últimos días se sumó el RB Leipzig, equipo sensación de la Bundesliga. Sin embargo, su futuro podría estar en la mejor liga del mundo ya que es seguido de cerca por varias instituciones de la Premier League.

El periodista Mike Verweij de De Telegraaf, quien aseguró que Schreuder no tendrá en cuenta a Machín, también apunto que distintos clubes ingleses están tras los pasos de Edson Álvarez. Y ahora, gracias al portal liverpoolecho.co.uk, uno de ellos ha salido a la luz: se trata del Everton, ni más ni menos. El mexicano ha llamado la atención de Frank Lampard, la leyenda que hoy dirige a The Blues.

Además de gustar por su estilo de juego, el azteca ha entrado en carpeta del equipo mencionado por un estudio estadístico con el que realizan las contrataciones. "El jugador mexicano de 24 años que milita en Ajax, Edson Álvarez, es un mediocampista que puede también jugar como central. Su promedio es de 18.08 acciones defensivas exitosas, 7.36 intercepciones, 8.46 recuperaciones de balón y 56.83 pases correctos", es su descripción.

Si bien Machín no es la única opción del Everton, lo importante es que está siendo estudiado y podría recibir la gran oportunidad de dar el salto de calidad y mudarse a la mejor liga del mundo. Allí, por si fuera poco, sería dirigido por uno de los mejores mediocampistas de la historia, por lo que algo aprenderá. Hay que resaltar que Ajax espera no menos de 30 millones de euros por su ficha, por lo que The Blues tendrán que invertir en él...