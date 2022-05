Desde que salió de Cruz Azul, el atacante de 26 años no ha logrado sumar demasiados minutos, algo que no le sirve de cara a la Selección Mexicana.

Sobre fines del año pasado, Orbelín Pineda finalizó su vínculo con Cruz Azul y se transformó en nuevo jugador del Celta de Vigo. El atacante de la Selección Mexicana llegó con la ilusión de asentarse en el futbol europeo, pero sin embargo, casi no lograr sumar rodaje en el último semestre. Ahora, no descarta buscar nuevos destinos para tener más minutos y ganarse un lugar entre los convocados al Mundial de Qatar 2022.

Pese a la falta de continuidad que tuvo en Celta, Gerardo Martino convocó a Orbelín Pineda para la Selección Mexicana, aunque el entrenador le habría comunicado que necesita jugar más si quiere tener un lugar en la lista de convocados al Mundial. De momento, Eduardo Coudet, entrenador del conjunto gallego, ha expresado que el jugador mexicano aún está adaptándose al futbol europeo.

Mientras entrena junto a la Selección Mexicana, Orbelín Pineda habló con W Deportes y dio detalles acerca de su futuro: “No tengo nada definido. Si contesto algo, me equivoco. No lo sé. Estoy centrado en estos tres partidos de la Liga de Naciones y ya veremos a ver qué decisión toman el entrenador y el club”. De todas formas, el atacante dejó en claro cuál será su prioridad: “Vamos a buscar la mejor opción para poder jugar y ponérselo más difícil al Tata”.

Por otro lado, Orbelín Pineda dejó en claro que no la ha pasado bien durante sus primeros meses en Europa: “No ha sido nada fácil. Me toca estar del otro lado, otra cultura, otro país… Salgo de mi confort y de mi país a buscar un sueño, que es competir con grandes equipos internacionales y grandes jugadores”. De momento, el ex Cruz Azul jugó sólo siete partidos con la camiseta del Celta.

Agradecido por la convocatoria

Aunque la competencia es alta, Gerardo Martino convocó a Orbelín Pineda para los próximos amistoso y partidos de UEFA Nations League, por lo que el atacante reconoce que eso le hace bien: “Me hace más fuerte futbolísticamente. Esto me ayuda a llegar a mi equipo con más confianza, con más fortaleza y prepararme bien para estar a disposición de mi entrenador”, explicó el delantero.