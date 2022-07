Sin lugar asegurado en el Arsenal de la Premier League, y siendo consciente de lo que le iba a costar ganarse un lugar en este campeonato, Marcelo Flores ha tomado la decisión de salir en condición de préstamo al Real Oviedo, equipo de la segunda división de España. Allí, tendrá muchas más oportunidades y contará con la posibilidad de mostrar toda su capacidad a lo largo de la temporada.

El objetivo del crack de 18 años es claro: quiere disputar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana. Así lo ha declarado en distintas ocasiones y se lo ha hecho saber a Gerardo Martino. Sin embargo, ahora que firmó con un nuevo club parece que se empieza a "olvidar" de su obsesión con el Tri y centra todas sus energías en un nuevo fin. ¿De qué se trata?

Además de asegurar que este paso "es lo correcto" para su carrera, el oriundo de Georgetown, Canadá, admitió que dejó de pensar en la cita mundialista: "Si viene algo bueno, perfecto, pero solo pienso en La Liga". De esta manera, dejó en evidencia que priorizará el ascenso con su equipo a la primera división española y tratará de no pensar en la convocatoria del Tata al conjunto nacional.

"El salto es grande de un fútbol a otro, pero mis objetivos son ambiciosos. Quiero demostrar que puedo jugar bien, y estoy listo para lo que venga: voy a trabajar duro por el equipo y por mí, para demostrar qué puedo hacer en el fútbol. El nivel es parejo y mi objetivo es trabajar duro ahora. Estoy listo para jugar, aunque eso no depende de mí", explicó el mediapunta.

Por último, Flores detalló sobre su decisión de fichar por el Oviedo: "Me dijeron que el club me quería, y a partir de ahí fue decisión mía y de mi familia. Tengo amigos jugando en España, y están contentos con que inicie esta nueva etapa en el Oviedo. Me dicen que es muy buena liga, tanto la Primera como la Segunda, que disfrute y que haga lo que sé hacer".